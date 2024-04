Test personalità: l’immagine che preferisci svela la tua principale debolezza

Ti sei mai chiesto quale sia la tua principale debolezza? Scoprila leggendo il profilo corrispondente all'immagine che preferisci fra queste tre

Prova a guardare per qualche secondo queste tre diverse immagini e scegli quella che preferisci tra il labirinto, la scala sul muro e la montagna. La risposta ti rivelerà qual è la tua principale debolezza.

Come sempre, ti ricordiamo che i nostri test sono semplici giochi e come tali vanno presi. Buon divertimento!

Labirinto – Non sai dire di no

Per te dire di no è estremamente difficile e a volte gli altri se ne approfittano. Ogni volta ti ripeti che cambierai atteggiamento, ma puntualmente ci ricaschi. Un mix di senso di colpa, paura di non essere accettato, di essere giudicato in modo negativo o di ferire qualcuno, ti induce a rinunciare a ciò che senti davvero. Ma dire di no è un tuo diritto, prova a iniziare dalle piccole cose.

Scala sul muro – Tendi a procrastinare continuamente

Tendi a distrarti molto facilmente e a rimandare continuamente le cose, soprattutto se devi svolgere compiti noiosi. La procrastinazione in alcuni casi può rivelarsi positiva, soprattutto quella strategica, ma se è eccessiva può creare un circolo vizioso difficile da spezzare. Vale la pena indagare, capire quali sono le cause e adottare magari dei trucchi per smettere di procrastinare.

Montagna – Sei troppo permaloso

Sei molto permaloso e qualunque critica, anche se costruttiva, ti infastidisce e offende, e ti ritrovi spesso a contrattaccare anche quando non sarebbe affatto necessario. Spesso questo atteggiamento nasconde una certa insicurezza ma anche un po’ di egocentrismo, rendendo difficili i rapporti con gli altri. Vale la pena indagare!

Non vuoi perdere le nostre notizie?

Iscriviti ai nostri canali Whatsapp e Telegram

e Siamo anche su Google News, attiva la stella per inserirci tra le fonti preferite

Ti consigliamo anche: