Test personalità: abiti in stile vittoriano, anni ’20 o anni ’50? I tuoi preferiti rivelano chi sei

Fai un tuffo nel passato e scegli lo stile di abbigliamento che preferisci fra questi tre. Poi leggi il profilo corrispondente per scoprire cosa rivela di te

Immagina di fare un salto nel passato e di poter indossare gli abiti tipici di una determinata epoca: quali sceglieresti tra i vestiti in stile vittoriano, quelli frizzanti degli anni ’20 e gli abiti anni ’50? La tua scelta rivela molte curiosità sulla tua personalità più autentica.

Come sempre, ti ricordiamo che i nostri test sono semplici giochi e come tali vanno presi. Buon divertimento!

Abiti in stile vittoriano

Hai un gusto elegante e decisamente originale, la tua audacia si rivela nei particolari e nei colori che prediligi. Sei eccentrico, affascinato dall’esotico, e particolarmente curioso. Ami distinguerti dagli altri e quando è il momento di eccellere sai bene come farlo.

Abiti in stile anni ’20

Anticonformista, un po’ snob e amante delle cose belle. Sei dotato di un incredibile buongusto e di un’innata raffinatezza, che contraddistinguono il tuo modo di vestire e di vivere. Hai fiuto per le mode e le nuove tendenze, che segui adattandole alla tua personalità.

Abiti in stile anni ’50

Ti piace esibirti come un pavone in cerca di attenzioni. Hai un animo esuberante e un po’ infantile, che cattura le simpatie delle persone. Il tuo stile appariscente può non piacere a tutti, ma non si può certo dire che ti stia male! Lo porti con grande disinvoltura e stile.

