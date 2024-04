Quanti volti vedi in questo test visivo? La maggior parte degli utenti ne vede uno in più (o in meno) del numero esatto

Ce la fai a individuare il numero esatto di volti maschili raffigurati in questa immagine? Sembra facile ma in molti sbagliano

Quanti volti maschili vedi in questa immagine? Contarli può sembrare relativamente facile, ma la maggior parte degli utenti non riesce a rispondere correttamente perché tende a vedere un volto in più o uno in meno rispetto al numero esatto. E tu ce la fai? Mettiti alla prova con il test visivo.

Quanti volti hai individuato? Il numero esatto è 14.

