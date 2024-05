In questa illusione ottica c’è una parola nascosta: chi riesce a vederla?

Oggi ti sfidiamo a visualizzare la parola nascosta in questa illusione ottica. Non c'è alcun limite di tempo per riuscirci, ma ti assicuriamo che gran parte degli utenti non ce la fa

Qualcuno riconosce solo alcune lettere, qualcuno non ne vede propria nessuna, mentre una minoranza di persone visualizza in pochi secondi la parola intera. E tu? Metti alla prova le tue capacità visive con questa avvincente illusione ottica. Ti sveleremo la soluzione solo dopo che ci avrai provato.

Sei riuscito a visualizzare la parola nascosta? Si tratta del termine “fiducia” come puoi vedere dall’immagine che segue, dove le lettere sono più visibili.