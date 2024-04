Shopping in negozio e online: ecco le differenze

Un confronto tra l'acquisto online e quello nei negozi rivela un panorama in evoluzione. Quali sono le principali differenze tra i due metodi e qual è il loro impatto ambientale? Rispondendo a queste domande, possiamo capire meglio come possiamo fare scelte più sostenibili quando facciamo acquisti.

Negli ultimi due decenni le modalità di acquisto sono cambiate e, con l’avvento dello shopping online, il consumatore ha mutato le proprie abitudini. Se è vero che le persone continuano ad acquistare nei negozi fisici, è pur vero che ormai tutti hanno sperimentato, almeno una volta, magari durante la pandemia, lo shopping online.

I due canali di vendita, quindi, si stanno sviluppando parallelamente, dando vita a un mercato sempre più variegato, in cui l’offerta di prodotti e servizi si è amplificata.

Ci sono prodotti, però, che più di altri vengono acquistati online. Pensiamo, ad esempio, alle scarpe. Un negozio di scarpe e accessori multimarca online offre al consumatore, specie ai più giovani ed esigenti, la possibilità di confrontare con pochissimi click tantissimi modelli e scegliere, comodamente dal divano di casa, quello che meglio risponde alle proprie richieste. Tutto questo, poi, non riguarda più solo le donne appassionate di scarpe, ma anche gli uomini o chi non ama girare per negozi.

Di seguito approfondiamo tutte le differenze tra lo shopping in negozio e online. Abbiamo scelto di portare l’attenzione sull’impronta ecologica che le due modalità di acquisto hanno, data la crescente attenzione del consumatore verso la sostenibilità ambientale.

Esperienza di acquisto

L’esperienza di acquisto è completamente differente, da un lato è tangibile e dall’altro è interattiva. Acquistare in un negozio fisico significa avere la possibilità di toccare e provare il capo, così da capire immediatamente se valorizza la propria estetica e qual è la taglia più adatta alla nostra fisicità. Online, però, sempre più siti stanno integrando l’opportunità di provare i capi digitalmente, così da avere le idee più chiare circa la loro vestibilità.

Se acquistare in negozio comporta un maggiore dispendio di energia, farlo dal proprio smartphone rende l’esperienza più veloce e permette di confrontare i prezzi dei prodotti-servizi di tanti differenti rivenditori. Inoltre, l’altro grande vantaggio dello shopping online consiste nel poter acquistare a qualsiasi ora del giorno e della notte; lo shopping online risponde, quindi, alle esigenze di chi ha uno stile di vita particolarmente frenetico.

In molti, però restano legati allo shopping in negozio, in quanto favorisce un confronto dal vivo con il servizio di assistenza, rendendo l’esperienza di acquisto più umana ed empatica.

Impronta ambientale

Tra le differenze maggiori vi è certamente la riduzione delle emissioni di carbonio che l’acquisto online comporta. Infatti, la persona che acquista dal proprio smartphone non ha necessità di mettersi alla guida per raggiungere i vari negozi e questo comporta una riduzione dei trasporti e del relativo inquinamento. I negozi online, inoltre, si stanno impegnando affinché il packaging per il trasporto risulti sostenibile e, quindi, riciclabile.

I brand più attenti all’ambiente, infine, danno spesso sulle loro piattaforme online la possibilità di acquistare un prodotto-servizio con la consapevolezza che una piccola percentuale del ricavato sarà devoluto al sostegno di una causa di natura ambientale o sociale. Un esempio può essere la promessa di piantare un albero in un’area deforestata.

Sono diversi ormai i brand certificati che hanno fatto dell’economia circolare e della sostenibilità ambientale e sociale i propri punti di forza.

Non vuoi perdere le nostre notizie?