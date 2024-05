Tutti pazzi per lo shampoo secco di Lidl (che costa solo 1.79 euro), ecco cosa contiene

È tornato da Lidl in edizione limitata lo shampoo secco in 3 diverse profumazioni. Siamo andati a scoprire cosa contiene e quanto costa

In questi giorni alla Lidl è tornato uno dei prodotti più amati che compare però sugli scaffali del noto discount solo sporadicamente. Ci riferiamo al dry shampoo (shampoo secco), stavolta disponibile in 3 profumazioni estive:

Dreamy Paradise: una fragranza floreale

una fragranza floreale Coconut Dream : al cocco

: al cocco Sweet Pomegranate: al melograno

Nei gruppi social dedicati alle recensioni dei prodotti Lidl sono in tanti a parlarne e a cercare questo shampoo spray nei diversi punti vendita del marchio dislocati in Italia, ma pare che non in tutti sia presente (come spesso accade per i più richiesti prodotti Lidl).

Di cosa si tratta esattamente? Di uno shampoo da utilizzare senza acqua, in grado di assorbire il sebo in eccesso e rinfrescare istantaneamente i capelli. Basta qualche spruzzo leggero e ben distribuito, per rendere i capelli subito più puliti e, secondo la maggior parte dei consumatori che l’hanno provato, anche senza appesantire.

Ovviamente non può sostituire in maniera continuativa il classico shampoo ma in caso di emergenza è indubbiamente un prodotto utile e comodo. Può anche essere utilizzato come profumo per capelli, basta spruzzarne un piccola quantità a distanza e godersi la fragranza che lascia.

Indubbiamente, uno dei più grandi vantaggi dello shampoo secco Lidl è il suo costo imbattibile, solo 1.79€ per una bomboletta da 200ml.

Cosa contiene lo shampoo secco di Lidl

Ma come è l’INCI di questo prodotto?

Siamo andati in un punto vendita Lidl a scoprire per voi l’elenco degli ingredienti. A seguire quello della versione al melograno (ma presumiamo siano tutti molto simili se non uguali, cambiando solo la profumazione):

butane

propane

alcohol denaturato

oryza sativa starch

cetrimonium chloride

parfum

Abbiamo analizzato l’Inci con l’aiuto dell’Ecobiocontrol, dizionario dei cosmetici opera del noto chimico Fabrizio Zago, che segnala i vari ingredienti assegnandogli un bollino verde (sostanza ecocompatibile), giallo (potrebbero esserci limitazioni o dubbi) o rosso (da evitare o inaccettabile).

L’Inci di questo prodotto contiene un solo rosso, il CETRIMONIUM CHLORIDE. Il resto degli ingredienti è verde, ad eccezione del parfum che ha il bollino giallo.

Se volete provare questo shampoo secco, ricordate che si tratta di un prodotto in edizione limitata e non sarà sempre disponibile sugli scaffali, dunque affrettatevi.

Naturalmente, per lavare al meglio i capelli è bene optare per uno shampoo eco-bio di tipo tradizionale o solido.

