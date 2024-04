Tregua tra Carrefour e Pepsi: le bibite e gli altri prodotti tornano sugli scaffali (ma al momento solo in Francia)

Dopo una disputa durata tre mesi, Carrefour e PepsiCo hanno raggiunto una tregua riguardo ai prezzi dei prodotti. Le bibite e altre referenze del marchio torneranno sugli scaffali in Francia, mentre altri Paesi (tra cui l'Italia) dovranno ancora attendere

Dopo tre mesi di disputa, sembra che sia stata raggiunta una tregua tra Carrefour e PepsiCo riguardo alla rinegoziazione dei prezzi dei prodotti. Probabilmente ricorderete che all’inizio dell’anno era stata resa nota una decisione che aveva fatto molto discutere: Carrefour aveva annunciato che non avrebbe più venduto prodotti PepsiCo (non solo la famosa bibita ma anche altri marchi associati) come protesta per i rincari eccessivi.

Leggi anche: Sugli scaffali di questi supermercati italiani non troverai più la Pepsi (e si tratta di una protesta)

Questa mossa è stata seguita da altri supermercati, come Leclerc, che ha aumentato la pressione sui produttori alimentari per ottenere una riduzione dei prezzi. E sembra che effettivamente l’abbiano spuntata.

È arrivata infatti notizia di una pace fatta, sebbene per ora solo in Francia dove i prodotti Lay’s, Doritos, Quaker, Pepsi, 7Up e Lipton sono tornati sugli scaffali. Altri Paesi coinvolti nella disputa tra Carrefour e Pepsi (tra cui l’Italia) sembra invece dovranno ancora aspettare ma immaginiamo che la questione venga risolta a breve anche qui.

L’annuncio informale è stato dato da Alexandre de Palmas, direttore esecutivo di Carrefour France, che ha condiviso una foto su X (ex Twitter) tra gli scaffali con una bottiglia di Pepsi, commentando: “È bello rivedere vecchi amici che non vedevamo da molto tempo“.

Ça fait plaisir de revoir des amis qu’on n’a pas vus depuis longtemps @pepsicofrance pic.twitter.com/0ACITgCmI1 — Alexandre de Palmas (@a_depalmas) April 3, 2024

Secondo Reuters, nel corso delle negoziazioni sui prezzi, un ruolo significativo è stato giocato dal nuovo business della pubblicità, noto come retail media, ancora in fase embrionale in Europa rispetto agli Stati Uniti. Questo nuovo modello sposta l’equilibrio delle trattative, facendo sì che le aziende di largo consumo agiscano sia come fornitori che come clienti.

Laurent Thoumine, responsabile del retail per Accenture Europe, ha dichiarato a Reuters:

I budget pubblicitari sono un asso nella manica dei giganti del largo consumo nelle trattative sui prezzi.

Anche se i dettagli dell’accordo tra Carrefour e PepsiCo non sono stati resi pubblici, entrambe le parti sembrano soddisfatte. PepsiCo ha dichiarato di essere lieta che i loro prodotti stiano tornando sugli scaffali di Carrefour, mentre ci si augura che questo accordo possa portare a un compromesso vantaggioso anche per i consumatori, in un contesto in cui l’inflazione la fa da padrone.

Non vuoi perdere le nostre notizie?

Iscriviti ai nostri canali Whatsapp e Telegram

e Siamo anche su Google News, attiva la stella per inserirci tra le fonti preferite

Fonte: Reuters

Leggi anche: