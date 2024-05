Questa è la scatoletta di tonno più buona secondo gli esperti, ma è davvero così?

Gli esperti del Gambero Rosso non hanno dubbi sul miglior tonno in scatola da acquistare al supermercato ma vi ricordiamo che si tratta di un prodotto che andrebbe consumato con moderazione, sia per un discorso ambientale che di salute

Non c’è dubbio che il tonno in scatola sia un prodotto pratico e versatile in cucina, non a caso è diventato imprescindibile nelle dispense di molte famiglie. Dall’altro lato, però, è importante considerare anche alcuni aspetti meno positivi di questo prodotto, pensiamo ad esempio alla possibilità che possa contenere metalli pesanti pericolosi, come il mercurio, ma anche ai fattori ambientali.

La pesca eccessiva di tonno può contribuire al sovrasfruttamento delle risorse ittiche e all’impoverimento degli ecosistemi marini. Anche i costi ambientali del trasporto dalle aree remote in cui spesso si pesca sono significativi. Inoltre, la richiesta su larga scala di questo pesce ha ridotto la popolazione di tonni del 90% dal 1970, mettendo a rischio la sopravvivenza stessa di alcune specie.

Se comunque scegliamo di mangiarlo, può esserci utile scoprire quali sono i prodotti migliori secondo gli esperti del Gambero Rosso che hanno da poco stilato la loro personale classifica del miglior tonno in scatola all’olio di oliva.

Diversi prodotti tra i più noti che si trovano al supermercato sono stati degustati alla cieca (ovvero senza conoscere il marchio) da un team di esperti. Ecco qual è il tonno in scatola migliore.

Il miglior tonno in scatola

Al primo posto nella classifica troviamo il tonno all’olio di oliva Rio Mare che si distingue per il suo aspetto chiaro, il trancio compatto, un profumo delicato e una piacevole nota di sapidità al palato, questo tonno è il vincitore per eccellenza.

Al secondo posto troviamo il tonno a pinne gialle all’olio di oliva Corsaro, definito delicato ed equilibrato. La sua ottima consistenza e il basso contenuto di sale lo rendono una scelta eccellente per gli amanti del tonno in scatola.

Il podio si chiude con il tonno pinna gialla all’olio di oliva Sardarelli marchio che, con una lunga storia di produzione di tonno, offre un prodotto equilibrato e delicato nei profumi. Nonostante la sua consistenza tenace, la sua qualità della materia prima emerge piacevolmente al palato, secondo gli esperti.

A seguire vi sono:

Angelo Parodi – trancio di tonno in olio di oliva

As do Mar – tonno trancio intero all’olio di oliva

Mare Aperto – t onno all’olio di oliva e un pizzico di sale

Calippo – tonno all’olio di oliva

Nostromo – tonno pinne gialle all’olio di oliva

Mareblu – tonno all’olio di oliva

Al di là di questa classifica, però, vi ricordiamo che, nonostante vi siano tonni migliori e peggiori in termini di qualità, si tratta comunque sempre di un prodotto confezionato dal grande impatto ambientale e che, se consumato in eccesso, può presentare rischi per la salute.

Leggi anche: Il tonno è ancora pieno di mercurio come 50 anni fa (e la situazione non migliorerà a breve)

In questo caso, la classifica fa riferimento solo al gusto del tonno e alla sua qualità in fatto di consistenza e aromi ma non certo alla sostenibilità ambientale né all’eventuale contaminazione con mercurio.

Fonte: Gambero Rosso

