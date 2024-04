Questa tenda da campeggio è quello che ti serve per un weekend nella natura, ed è in offerta da Lidl a meno di 70 euro

Per gli amanti dell’avventura che non vogliono rinunciare al comfort durante il campeggio, la tenda da campeggio Pop Up Rocktrail è la scelta ideale.

In offerta da Lidl a soli 69,00 euro fino al 28 aprile, questa tenda offre una combinazione perfetta di praticità, durabilità e convenienza.

La marca Rocktrail è rinomata per la qualità dei suoi prodotti outdoor, e questa tenda non fa eccezione: realizzata con materiali di alta qualità, è progettata per resistere agli elementi e garantire un riposo confortevole anche nelle condizioni più impegnative.

Caratteristiche principali

Una delle caratteristiche distintive di questa tenda è il suo telaio in fibra di vetro, che offre una struttura robusta ma leggera. La sua composizione a doppio tetto favorisce una migliore circolazione dell’aria, mantenendo l’interno fresco e ben ventilato, mentre la tenda interna separata assicura privacy e comfort durante il riposo.

Con aperture di ventilazione e tasche interne, la tenda è progettata per massimizzare il comfort e l’organizzazione dello spazio interno. Inoltre, viene fornita con 12 picchetti in acciaio e 8 tiranti per garantire una stabilità ottimale anche in condizioni ventose.

Questa tenda da campeggio è anche altamente resistente all’acqua, con una colonna d’acqua del tetto/pareti/fondo di 3000 mm, che la rende adatta a sopportare anche piogge intense, mentre il vano interno oscurato contribuisce a ridurre la temperatura e la luce diurna, assicurando un sonno più riposante anche nelle giornate più calde.

Misure

Le dimensioni da montata della tenda esterna sono di 195 x 104 x 225 cm (L x A x P), mentre la tenda interna misura 180 x 97 x 210 cm (L x A x P). Nonostante le sue dimensioni generose, la tenda si ripiega in modo compatto, con un diametro di soli 98 cm, rendendola facile da trasportare e conservare quando non è in uso.

Fonte: Lidl