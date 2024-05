Prezzo del succo d’arancia alle stelle? Colpa dei cambiamenti climatici (e di una malattia degli agrumi)

L'aumento vertiginoso del prezzo del succo d'arancia nel 2024 è dovuto ai cambiamenti climatici e alla diffusione di una grave malattia degli agrumi che ha portato il costo a livelli storici

Il prezzo del succo d’arancia ha raggiunto livelli storici, con un aumento che ha superato il 77% solo nel 2024 e un costo attuale che si attesta intorno ai 450 dollari per libbra.

Le cause di questa impennata sono legate principalmente ai cambiamenti climatici ma anche alla diffusione di una grave malattia degli agrumi.

Ci riferiamo ovviamente alle grandi produzioni, quelle che provengono principalmente dall’America. Negli ultimi quattro anni, i produttori di arance in Nord, Centro e Sud America hanno affrontato una serie di difficoltà.

Negli Stati Uniti e nell’area del Golfo del Messico, i danni causati da diversi uragani molto intensi (soprattutto nel 2023), hanno gravemente colpito le coltivazioni. Anche il Brasile, uno dei principali produttori mondiali, ha subito un duro colpo a causa di una grave siccità avvenuta nell’aprile dello stesso anno. Basti pensare che nello stato di San Paolo, la produzione di arance è diminuita del 24% e ha toccato i minimi storici degli ultimi 36 anni.

Oltre ai problemi climatici, dal 2012 gli Stati Uniti e il Messico stanno combattendo contro la malattia dell’inverdimento degli agrumi, una fitopatia, trasmessa dal psillide asiatico, che non si riesce a curare e provoca lo sviluppo di frutti non commestibili, portando alla fine alla morte delle piante.

Matteo Villa, responsabile del DataLab dell’Istituto per gli studi di politica internazionale (ISPI), ha segnalato su X (ex Twitter) questo aumento vertiginoso del prezzo del succo d’arancia dovuto proprio a cause multifattoriali.

L’elevato prezzo del succo d’arancia è destinato, tra l’altro, a rimanere tale nel prossimo futuro a causa delle persistenti difficoltà climatiche e fitosanitarie. Gli agricoltori stanno facendo del loro meglio per ripristinare la produzione, ma la strada per tornare ai livelli pre-crisi sarà lunga e complessa.

E in Italia?

L’aumento dei prezzi del succo d’arancia a livello globale potrebbe avere ripercussioni anche sul mercato italiano, sebbene il nostro Paese non sia direttamente interessato dagli stessi gravi problemi che affliggono le principali aree di produzione.

Infatti, la carenza globale di succo d’arancia tende a far aumentare i prezzi anche sul mercato europeo.

Tra l’altro, se il costo del succo d’arancia aumenta a livello internazionale, i produttori italiani potrebbero essere incentivati a regolare i prezzi per adattarsi alle tendenze mondiali o ad esplorare opportunità di esportazione verso mercati internazionali più remunerativi.

Staremo a vedere come evolverà la situazione.

