La puoi usare tutti i giorni, questa friggitrice ad aria 9 in 1 è in offerta da Lidl (a meno di 100 euro)

Scopri l'offerta esclusiva da Lidl: una friggitrice ad aria 9 in 1 a meno di 100 euro! Con impostazioni di temperatura da 40 a 200 gradi e 9 programmi preimpostati, è l'alleata perfetta per cucinare in modo leggero e gustoso ogni giorno

Se sei alla ricerca di un elettrodomestico versatile e conveniente per la tua cucina, non cercare oltre: la friggitrice ad aria 9 in 1 di Lidl potrebbe essere esattamente ciò di cui hai bisogno. Inoltre, con un prezzo inferiore a 100 euro e un’offerta valida fino al 20 aprile, c’è ancora del tempo per cogliere questa opportunità.

La friggitrice ad aria è diventata un must nelle cucine moderne grazie alla sua capacità di cucinare cibi croccanti e gustosi con un minimo di olio. La versione proposta da Lidl non è solo economica, ma è anche incredibilmente versatile. Dotata di un display touch facile da usare, permette di impostare la temperatura da 40 a 200 gradi Celsius, rendendola perfetta per una vasta gamma di ricette, dalla semplice verdura alla carne grigliata.

Caratteristiche principali

Questa friggitrice ad aria calda ti permette di cucinare in modo leggero e gustoso, riducendo notevolmente l’uso di olio. Con un’ampia gamma di impostazioni di temperatura da 40 a 200 gradi, avrai il controllo completo su come desideri preparare i tuoi piatti preferiti.

9 Programmi preimpostati

Che tu voglia friggere, grigliare, arrostire o cuocere al vapore, questa friggitrice ad aria ha tutto ciò di cui hai bisogno. Grazie ai 9 programmi preimpostati, puoi preparare una vasta gamma di piatti con un solo tocco.

Accessori extra

Questa friggitrice ad aria è dotata di 3 piastre per essiccazione e cottura, che ti permettono di preparare snack sani e croccanti in pochi minuti. La piastra continua girarrosto è perfetta per cuocere uniformemente tutte le pietanza, mentre il manico per kebab ti consente di preparare deliziosi spiedini in pochissimo tempo. E non dimentichiamoci del cestello rotante rotondo, ideale per friggere patatine croccanti o altre verdure al forno.

Come molti altri prodotti Lidl, anche questa friggitrice potrebbe presto esaurirsi nei negozi. Se siete interessati, recatevi quanto prima in un punto vendita.

Fonte: Lidl