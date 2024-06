Queste sono le birre artigianali più buone d’Italia regione per regione, c’è anche la tua preferita?

Pubblicata la nuova guida alle birre artigianali e alle birrerie più buone d'Italia, realizzata dagli esperti di Slow Food: ecco la classifica regione per regione

Nel nostro Paese vi è una lunga e variegata tradizione birraia, che interessa ogni regione e che ha portato, negli anni, a prodotti di eccellente qualità.

Ogni birrificio risponde agli umori e alle tradizioni del territorio in cui si trova con prodotti in grado di solleticare il palato e di suscitare emozioni. Ma quali sono le migliori birre artigianali d’Italia e quali i posti in cui poterle degustare al meglio?

Per rispondere a questi interrogativi gli esperti dell’associazione Slow Food hanno appena pubblicato una “Guida alle Birre d’Italia”, con l’obiettivo di far conoscere storie di birre, produttrici e produttori che rendono il settore della birra artigianale vivo, nel rispetto del legame tra territorio e qualità.

Per realizzarla, sono stati coinvolti più di cento esperti di birra, appassionati conoscitori del proprio territorio, che hanno visitato i birrifici di tutta Italia e assaggiano le loro birre per poi selezionare quelli che vale la pena raccontare.

Le categorie della guida

La Guida alle birre d’Italia presenta ad appassionati, addetti ai lavori e al mondo dei consumatori più in generale un quadro della migliore produzione nazionale, assegnando premi e riconoscimenti ai migliori birrifici, alle birre più apprezzate dagli autori della guida, ai sidri più buoni e ai locali eccellenti dove berle e comprarle.

Quattro sono le categorie premiate in ogni regione:

Chiocciole – per le aziende che esprimono una forte identità produttiva e che rendono la scena nazionale una delle più interessanti a livello mondiale.

– per le aziende che esprimono una forte identità produttiva e che rendono la scena nazionale una delle più interessanti a livello mondiale. Eccellenze – per le aziende che esprimono un’elevata qualità media su tutta la produzione.

– per le aziende che esprimono un’elevata qualità media su tutta la produzione. Filiera (novità di quest’anno) – per l’impegno dei birrifici che si dedicano con particolare attenzione alla produzione delle materie prime

– per l’impegno dei birrifici che si dedicano con particolare attenzione alla produzione delle materie prime Locali eccellenti – in cui poter gustare le migliori birre artigianali.

Come spiega Eugenio Signoroni, curatore della guida:

Costruire un legame con il territorio è stato, sin dall’inizio del movimento della birra artigianale, uno degli obiettivi fondamentali dei suoi protagonisti. Se all’inizio a essere impiegati sono stati soprattutto ingredienti molto caratterizzanti ma, per così dire, eccentrici rispetto alla ricetta base della birra, quali frutta, spezie, fiori e cereali non maltati, negli ultimi anni lo sforzo di un gruppo sempre maggiore di produttori è stato quello di investire risorse nella produzione, nella trasformazione e nell’impiego di orzo e luppolo, coltivati in Italia o in proprio. Per questo con l’edizione 2025 della Guida ci è parso necessario concentrare la nostra osservazione su questo tema, introducendo il nuovo premio Filiera e raccontando ancora più in profondità questa nuova interessante tendenza, che può avere significative ripercussioni anche sul settore agricolo del nostro Paese.

La classifica completa per regione

Abruzzo

Le Chiocciole

Almond ’22

Opperbacco

Le Eccellenze

Anbra

Bibibir

Delphin

Fermento Marso

HumusLa Casa di Cura

Filiera

Birrificio Maiella

Delphin

Locali Eccellenti

Old Sponge – Alba Adriatica (TE)

Basilicata

Le Eccellenze

Birrificio 79

Birrificio del Vulture

Crazy Hop

Milvus

Filiera

Honey Monkey

Locali Eccellenti

Malto e Luppolo – Matera

Calabria

Le Eccellenze

De Alchemia

Funky Drop

Limen

Locali Eccellenti

Bob Alchimia a Spicchi – Montepaone (Cz)

Funky Drop Urban Taproom – Reggio Calabria

Gli Sbronzi – Reggio Calabria

Malto Gradimento – Lievito – Reggio Calabria

Campania

Le Chiocciole

Maestri del Sannio

Birrificio dell´Aspide (Sorrento)

Le Eccellenze

Bonavena

Incanto

Karma

KBirr

Okorei

Filiera

Serrocroce

Locali Eccellenti

Bi & B-Birre & Baguettes – Salerno

Birstrò 2.0 – Baronissi (SA)

Craft27 – Torre Annunziata (NA)

Demetra Pub – Pontecagnano Faiano (SA)

Drop Beer & Food – Pomigliano d’Arco (NA)

Frank Malone – Napoli

Historia – Puglianello (BN)

Hoplà Birrotheca – Cava de’ Tirreni (SA)

Hoppy Ending – Napoli

La Quinta Pinta – Caserta

Malto Reale – Caserta

Mosto – Via Merliani – Napoli

Pub27 – Pompei (NA)

Sturgis Beerhouse – Brusciano (NA)

Taro – Camerota (SA)

Emilia-Romagna

Le Chiocciole

BiRen

Ca’ del Brado

Claterna

Le Eccellenze

Argo

Bajon

Beha

Crocizia

La Buttiga

Liquida

Manifattura Birra Bologna

Mazapégul

Filiera

Claterna

Tre Rii

Locali Eccellenti

Top of the Hops – Imola (Bo)

Arrogant – Reggio Emilia (Re)

Brasserie Arnage – Cesena

Galaxy – Rubiera (Re)

Pub Gourmet 19-28 – Noceto (Pr)

Friuli-Venezia Giulia

Le Chiocciole

Bondai

Foglie d’Erba

Le Eccellenze

Basei Italian Craft Beer

Birra Garlatti Costa

Cittavecchia – Antikorpo

The Lure

Filiera

Birrificio di Naon

Locali Eccellenti

Big Pub ‘n’ Shop – Gemona del Friuli (UD)

MastroBirraio – Trieste

The Alibi – Udine

Urban Farmhouse – Osteria della Birra – Pordenone

Lazio

Le Chiocciole

Hilltop

Ritual Lab

Vento Forte

Le Eccellenze

Birrificio Sabino

Collerosso

Eastside

Jungle Juice

Rebel’s

Filiera

Free Lions

Terre di Faul

Thirsty Brothers

Locali Eccellenti

Barley Wine – Roma

Re. + Trapizzino – Roma

Beer Shock – Viterbo

Buskers – Roma

Hops and Glory – Frosinone

Luppolo Station – Roma

Ma Che Siete Venuti a Fa’ – Roma

Open Baladin Roma – Roma

Liguria

Le Chiocciole

Altavia

Maltus Faber

Le Eccellenze

Birrificio Finalese

Busalla

Filiera

Altavia

Locali Eccellenti

Scurreria Beer and Bagel – Genova

O’Connor – Genova [per sidro]

Lombardia

Le Chiocciole

Alder

Birrificio Italiano

Birrificio Lariano

Birrificio Rurale

Carrobiolo

Hammer

Lambrate

Menaresta

Porta Bruciata

Melagodo

Le Eccellenze

Klanbarrique

Brewfist

Extraomnes

Eranomele

Gambolò

Hop Skin

Manerba

Nama Brewing

OV

Valcavallina

Vetra

Filiera

Birra del Parco

Cascina Don Guanella

La Bruciata

Luppolajo

Pagus

Locali Eccellenti

Abbazia di Sherwood

Caprino Bergamasco (BG)

Beer Garage – Bergamo

Birreria Cassina – Merate (LC)

Consorzio Birre – Milano

Einmass – Costa di Mezzate (BG)

Hop Skin – Curno (BG)

La Belle Alliance – Milano

Lambrate – Adelchi – Milano

Locanda del Monaco Felice – Suisio (BG)

Moskito The Original Rock’n’Roll Pub – Iseo (BS)

PicoBrew Station – Milano

Pivo – La Birreria del Centro – Bergamo

Shallo – Beer Shop – Milano

Rievoca – Vimodrone (Mi) [per sidro]

Marche

Le Chiocciole

MC77

Mukkeller

Le Eccellenze

61cento

Babylon

Birrificio dei Castelli

Blink Brewery

Godog

Il Mastio

RentOn

Filiera

Oltremondo

Birrificio Jester Sidro

Locali Eccellenti

Beer Bang – Macerata

Di Sana Pinta – Pesaro

Old Spirit Authentic Football Pub – San Benedetto del Tronto (AP)

Vaffaluppolo Birroteca Gastronomica – Fermo

Vecchia Osteria – Mondolfo (PU)

Molise

Le Eccellenze

Kashmir

Piemonte

Le Chiocciole

Baladin

Beba

Croce di Malto

Elvo

La Piazza

Montegioco

Le Eccellenze

Aleghe

Beer In

Canediguerra

Civale

De Lab Fermentazioni

Diciottozerouno

Filodilana

Kamun

Leumann

Sagrin

San Paolo

Soralamà

Un Terzo

Filiera

2 Sorelle

Kamun

Kauss

Nuovo Birrificio Nicese

Troll

Baladin

Cascina Danesa

Locali Eccellenti

Birra Elvo – Biella

Birrificio Sant’Andrea – Vercelli

Cenoira – Biella

Dogana – Torino

Macondo – Oleggio (No)

Mister Fogg – Dormelletto (No)

Officina Antagonisti – Melle (Cn)

Open Baladin Torino – Torino

Stabräu – Bra (Cn)

Trunasse – Centallo (Cn)

Puglia

Le Chiocciole

B94

Birranova

Le Eccellenze

Baff Beer

Lieviteria

Sbam!

Filiera

Gruit

Rebeers

Locali Eccellenti

Bellinfusto Pub Indipendente – Ostuni (BR)

BurBeero – Independent Pub – Bari

Fratelli Di Pinta – Martina Franca (TA)

Hops! Beershop Indie Pub – Andria

La Tana del Luppolo – Monopoli (BA)

The Bluebeat – Lecce

Sardegna

Le Chiocciole

Barley

Il Birrificio di Cagliari

Le Eccellenze

Mezzavia

P3 Brewing

Rubiu

Filiera

Murduk

Locali Eccellenti

Birrificio Artigianale Horo – Sedilo (Or)

Birrificio Gattarancio – Cagliari

Birroteca Fermentazioni Spontanee – Iglesias (Ca)

Birroteca Hamelin – Sassari

Brew Bay House – Cagliari

BrewPub Rubiu

Isola di Sant’Antioco (CA)

BrewPub Trulla – Nuoro

Overlook – Cagliari

Sicilia

Le Chiocciole

Ballarak

Le Eccellenze

Alveria

Epica

La Compagnia Del Fermento

Yblon

Filiera

Baroni

Locali Eccellenti

Ballarak – Palermo

Beer Bang – Messina

Etimué – Acireale (CT)

GlamourHoppe Bier Café – Catania

Mosaik – Catania

Noroc – Palermo

Toscana

Le Chiocciole

Birrificio del Forte

Cantina Errante

La Diana

Le Eccellenze

Brasseria della Fonte

Brùton

Calibro 22

Chianti Brew Fighters

Degged

La Stecciaia

Piccolo Birrificio Clandestino

Filiera

La Stecciaia

Podere Fatucchio

Podere La Berta

Poggio Rosso

La Diana

Cantina Errante Sidro

Locali Eccellenti

Archea Brewery – Firenze

La Torre del Luppolo – Pisa

Trentino-Alto Adige

Le Chiocciole

Appleblood

Batzen

Floribunda

Le Eccellenze

Barbaforte

Impavida

Rethia

Guggenbräu

Monpiër de Gherdëina

Paladeus

Filiera

Birra di Fiemme

Guggenbräu

Locali Eccellenti

Fuori Stile – Riva del Garda (Tn)

Leno Klandestino – Rovereto (TN) [per sidro]

Umbria

Le Chiocciole

Birra dell’Eremo

Birra Perugia

Le Eccellenze

Altotevere

Filiera

Mastri Birrai Umbri

Locali Eccellenti

Elfo Pub – Perugia

Valle d’Aosta

Le Eccellenze

Les Bières du Grand St. Bernard

Maley

Veneto

Le Chiocciole

Mastino

Ofelia

Siemàn

Le Eccellenze

32 Via dei Birrai

Birrificio Estense

BirrOne

Crak

La Villana

Lucky Brews

Filiera

Laorno

Perkè

Sorio

Siemàn

Sidro Vittoria

Locali Eccellenti

Donkey Pub – Albaredo di Vedelago (Tv)

Taverna del Porto – Padova

The Drunken Duck – Le Più Meglio Birre – Quinto Vicentino (Vi)

Altri premi speciali

Premio Miglior Novità – Birrificio Nama di Treviglio (Bg)

– Birrificio Nama di Treviglio (Bg) Premio Costanza – Birrificio del Forte di Pietrasanta (Lu)

– Birrificio del Forte di Pietrasanta (Lu) Premio Filiera italiana – Birrificio Serrocroce di Monteverde (Av)

– Birrificio Serrocroce di Monteverde (Av) Premio Miglior progetto di cantina – Birrificio Siemàn di Villaga (Vi)

– Birrificio Siemàn di Villaga (Vi) Premio Migliore offerta culinaria – Vecchia Osteria di Marotta (Pu)

– Vecchia Osteria di Marotta (Pu) Premio Miglior publican – Bluebeat di Lecce

– Bluebeat di Lecce Premio Migliore selezione di birre in bottiglia – Brasserie Arnage di Cesena

– Brasserie Arnage di Cesena Premio Migliore selezione di birre alla spina – Archea Brewery di Firenze

– Archea Brewery di Firenze Miglior Progetto Sidro – Floribunda, Salorno (Bz)

Fonte: Slow Food

