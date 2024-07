In questa pasticceria di Torino puoi mangiare un cornetto a forma di sfera (oltre a quello cubico)

Dopo il successo del cornetto cubico, la Farmacia del Cambio a Torino hq lancia il croissant a Sfera, una nuova creazione che è diventata super popolare su Instagram e TikTok

Ricordate il Crubik, il cornetto cubico che aveva tanto fatto parlare di sè lo scorso anno? Ebbene la stessa pasticceria storica di Torino che l’aveva realizzato, la Farmacia del Cambio, ha deciso ora di lanciare un’altra originale novità. Si tratta del croissant a sfera, di cui già tutti parlano.

Per realizzare questo nuovo dolce, come ha raccontato la storica pasticceria in un post su Instagram, c’è voluta un’intensa ricerca durata sette mesi, condotta con passione e dedizione dallo chef Matteo Baronetto e dal suo team. Il risultato è un croissant rotondo e soffice, con un cuore cremoso di gianduia.

In effetti, l’aspetto è decisamente innovativo e in meno di due giorni dal suo lancio, questa nuova creazione è diventata molto popolare e su TikTok e Instagram tanti utenti hanno condiviso video e foto del momento dell’assaggio.

Ma, come sempre, non tutti gradiscono novità come queste e anche tra i clienti della pasticceria si sono sollevate non poche polemiche, in particolare per la difficoltà di assaggiare le loro prelibatezze (ci sono infatti code molto lunghe e nuove specialità come la Sfera finiscono nel giro di poche ore).

Sulla Sfera è intervenuto addirittura Iginio Massari, nome che non ha bisogno di presentazioni nel mondo della pasticceria italiana, che ha espresso cautela nei confronti di questa novità, sottolineando la necessità di valutare attentamente se tali creazioni abbiano un senso reale oltre a stupire il pubblico.

Le parole di Massari sono state molto dure nei confronti di questo croissant, ad Alfredo Magazine ha infatti dichiarato:

L’idea del croissant cubico o sferico è stata lanciata più che altro da chi produce gli stampi da forno per farli. Quando tu cuoci una cosa dandole una forma perfetta avviene una cottura in compressione, quindi sviluppa molto la crosta, ma l’interno cambia l’idea del croissant parisien.

C’è da dire però che proposte come la Sfera, al di là che rappresentino o meno un cambiamento significativo a livello culinario, sono in grado di attirare l’attenzione sui social (sono prodotti altamenti instagrammabili), fanno parlare di sé e portano nuovi clienti.

Curiosi di sapere il prezzo del nuovo cornetto? La Sfera viene venduta a 4,50 euro.

