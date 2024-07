Tu assaggeresti la nuova salsa Heinz che ne combina 14 in una?

Heinz ha realizzato la salsa “Every Sauce”, una combinazione unica di 14 delle sue salse più amate. Per vincerla i britannici dovranno partecipare ad un concorso

Heinz ha appena annunciato una nuova bizzarra creazione per gli amanti delle salse: la “Every Sauce”, una combinazione unica di 14 delle sue salse più amate, che promette di sperimentare più sapori contemporaneamente.

Sarà disponibile esclusivamente nel Regno Unito e solo per pochi fortunati. La “Every Sauce” di Heinz è una miscela che include salsa per hamburger, salsa all’aglio, aioli, baconnaise affumicata, peperoncino dolce, salsa di patatine, salsa impertinente, Mayoracha, Mayomust, maionese al tartufo, maionese all’aglio e cipolla caramellata, curry ketchup, ketchup sottaceti e ketchup con pancetta affumicata.

Il marchio ne ha prodotte solo 100 bottiglie

Per avere la possibilità di vincerne una, i fan devono partecipare a un quiz sul sito web di Heinz, rispondendo a domande sulle loro abitudini riguardanti le salse.

Si tratta evidentemente di una operazione di marketing che punta a creare un senso di esclusività e novità. Tuttavia, questa mossa sembra superflua e non necessaria. In un mercato già saturo di salse di ogni tipo, non si sentiva il bisogno di un prodotto così complesso. Inoltre, mescolare così tanti sapori rischia di creare un gusto confuso e poco appetibile, piuttosto che migliorare l’esperienza culinaria (ma su questo, non avendola assaggiata, non possiamo pronunciarci con certezza) . È evidente, comunque, che l’intento principale è attirare l’attenzione e stimolare l’acquisto

Inutile ribadire che sarebbe meglio evitare di consumare queste salse per non contribuire a un consumo poco consapevole e pericoloso per la nostra salute alimentare. Invece di cedere alla tentazione di provare queste nuove salse commerciali, è preferibile adottare un approccio più sano e sostenibile in cucina. Preparare salse fatte in casa (come maionese e ketchup) permette di avere il controllo sugli ingredienti, garantendo l’uso di prodotti freschi e naturali, senza conservanti o additivi chimici.

Questo non solo migliora la qualità del cibo che consumiamo, ma favorisce anche una maggiore consapevolezza delle nostre abitudini alimentari (riducendo l’acquisto di prodotti confezionati).

Fonte: Heinz

