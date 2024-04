Ami gli smoothie? Da questa settimana trovi il frullatore che fa per te in offerta da Lidl (a meno di 18 euro)

Scopri l'offerta esclusiva di Lidl: frullatore per smoothie a soli 17,99 euro, con il quale potrai preparare bevande fresche e salutari direttamente nel bicchiere!

Il frullatore per smoothie è diventato un must-have nelle cucine moderne, e con buona ragione. Grazie al suo design compatto e pratico, rende la preparazione dei tuoi smoothie preferiti un gioco da ragazzi, permettendoti di goderti una bevanda fresca e salutare in qualsiasi momento della giornata.

Questo innovativo frullatore, in offerta presso i supermercati Lidl, ti consente di preparare i tuoi smoothie direttamente nel bicchiere, grazie ai due bicchieri take-away inclusi. Il bicchiere grande ha una capacità generosa di 600 ml, mentre quello piccolo è perfetto per porzioni più contenute, con una capacità di 300 ml. Questa caratteristica lo rende ideale per single, coppie o famiglie, offrendo la flessibilità di scegliere la dimensione giusta in base alle tue esigenze.

Con il ricettario incluso, non ti verrà mai a mancare l’ispirazione per creare nuove e deliziose combinazioni di frutta e verdura: sperimenta con ingredienti freschi e nutrienti per creare smoothie personalizzati che soddisfano i tuoi gusti e le tue esigenze dietetiche.

Nonostante le dimensioni compatte, questo frullatore per smoothie ha una potenza di 250 watt che garantisce una miscelazione rapida e uniforme. Che tu stia preparando uno smoothie cremoso o una bevanda più liquida, otterrai sempre risultati perfetti.

Inoltre, puoi acquistare questo frullatore con la tranquillità di sapere che è supportato da una garanzia di 3 anni, offrendoti la sicurezza e la tranquillità che meriti, ed il prezzo accessibile di soli 17,99 euro lo rende un investimento conveniente per la tua salute e il tuo benessere.

Conosci la differenza tra smoothie e frullato?

La differenza principale tra uno smoothie e un frullato risiede negli ingredienti e nella consistenza.

Gli smoothie sono bevande a base di frutta e/o verdura, spesso mescolate con altri ingredienti come yogurt, latte o succhi di frutta che tendono ad avere una consistenza più spessa e cremosa, grazie all’uso di frutta fresca o congelata e al possibile aggiunta di ghiaccio o altri addensanti.

I frullati, d’altro canto, sono bevande più leggere e liquide, preparate principalmente con frutta, latte o succhi di frutta, e che possono includere anche ingredienti come gelato o sciroppi per dolcificare e dare sapore. A differenza degli smoothie, i frullati hanno una consistenza più liquida, poiché di solito non contengono addensanti come il ghiaccio o la frutta congelata.

Fonte: Lidl