Incubo di poliestere: se compri su Shein o Temu, guarda come lavorano gli operai della fast fashion

Turni infernali, lavoro a cottimo, con personale costretto a dormire sul pavimento per produrre capi di abbigliamento che troppo spesso vengono gettati dopo pochi utilizzi: l’ennesimo video che mostra cosa c’è dietro la fast fashion

Ancora una volta un video, postato da @juju_the_mystic e ricondiviso da @ecotalkfrance, ha mostrato le drammatiche condizioni di lavoro delle fabbriche di fast fashion in Cina, una su tutte quelle a capo al colosso Temu.

Gli operai, spesso costretti a lavorare turni estenuanti di 14 ore al giorno, guadagnano salari miseri che non consentono una vita dignitosa. Le condizioni di vita sono altrettanto terribili, con molti costretti a dormire sul pavimento delle fabbriche stesse. Questa situazione può essere descritta come una forma di schiavitù moderna, dove i diritti dei lavoratori sono sistematicamente violati per soddisfare le esigenze di un mercato della moda insaziabile.

Le fabbriche producono una quantità incredibile di abiti, con Temu che introduce fino a 10.000 nuovi modelli al giorno sul suo sito web. Questa produzione massiva porta ad un secondo problema che si aggiunge allo sfruttamento dei lavoratori: la gestione degli scarti. Gli abiti invenduti sono spesso bruciati, contribuendo a un inquinamento significativo.

L’impatto ambientale di queste fabbriche è devastante

Inoltre gli abiti acquistati hanno una vita media brevissima e nella gran parte dei casi possono essere indossati solo sette volte prima di essere gettati via. L’impatto ambientale di questa produzione è devastante. Le fabbriche cinesi di moda emettono oltre 20.000 tonnellate di CO2 al giorno, aggravando il problema del cambiamento climatico. Questo contributo massiccio all’inquinamento è solo una parte del problema, poiché anche il consumo di risorse naturali per la produzione di tessuti è insostenibile.

Nonostante gli scandali e le crescenti critiche, il settore della moda cinese continua a prosperare. Nel 2022, la Cina ha esportato 3,3 miliardi di capi di abbigliamento in Francia, dimostrando che la domanda per la moda a basso costo rimane alta. Questa dinamica suggerisce che c’è ancora molto lavoro da fare per sensibilizzare i consumatori e promuovere pratiche di consumo più sostenibili.

La realtà delle fabbriche di moda in Cina rappresenta dunque un grave problema etico e ambientale. È necessario un cambiamento radicale nel modo in cui consumiamo la moda, sostenendo pratiche di produzione e consumo più etiche e sostenibili. Solo così possiamo sperare di mitigare l’impatto devastante di questa industria sul nostro pianeta e sulle vite delle persone che vi lavorano.

