Anche tu non riesci a resistere al materiale di cancelleria (soprattutto a settembre)? Ti spieghiamo perché

Soprattutto a settembre, nessuno riesce a resistere al fascino della cancelleria nuova: ma perché non possiamo fare a meno di comprare questi oggetti?

Chi lo ammette e chi mente: tutti noi amiamo il profumo, la consistenza e i colori della cancelleria nuova – sia essa costituita da penne, pennarelli, evidenziatori colorati, gomme da cancellare, agende o quaderni.

E settembre, che rappresenta il mese in cui si ricominciano le attività lavorative e di studio, sembra il momento ideale per acquistare nuovo materiale di cancelleria e soddisfare così il nostro piccolo piacere nell’aver portato a casa un nuovo quaderno colorato o una gomma da cancellare dalla forma bizzarra.

Anche le persone adulte che non avrebbero bisogno di tutto questo materiale di cancelleria – sia perché non frequentano più la scuola sia perché possono avvalersi di agende e notebook tecnologici in formato digitale – continuano a comprare penne, matite, pennarelli, gomme, temperamatite.

La passione per la cancelleria nuova è talmente diffusa che sui social spopola l’hashtag #StationaryAddicted, ovvero “dipendente dal materiale di cancelleria”.

Ma perché non riusciamo a resistere al fascino della cancelleria nuova? Cosa ci spinge ad acquistare oggetti nuovi dimenticando ciò che abbiamo già a casa?

Perché amiamo la cancelleria

Come abbiamo detto in molti articoli, settembre è un po’ l’inizio dell’anno nuovo per quanto riguarda motivazione, nuove abitudini e produttività.

È normale che in un momento di nuovo inizio si voglia celebrare l’evento acquistando qualcosa di nuovo, anche solo un quaderno o un’agenda su cui segnare i progressi fatti nell’ambito dei nuovi obiettivi scelti per gli ultimi 4 mesi dell’anno, oppure un quaderno per magari dare avvio alla pratica del journaling o al diario della gratitudine.

L’adozione di nuove abitudini, positive e propositive, quindi, implica l’acquisto di nuovi oggetti di cancelleria. Ma non solo: post-it, agende, calendari ed evidenziatori sono tutti oggetti che richiamano la produttività e l’ordine e che ci fanno sentire più disciplinati e organizzati sul lavoro.

Quindi, al rientro dalle vacanze, acquistare un nuovo evidenziatore o una nuova agenda per la scrivania dell’ufficio è un modo per rientrare nei ranghi del lavoro con uno spirito più produttivo, ma anche il simbolo di nuove possibilità.

Comprare una nuova agenda, un nuovo quaderno o aprire un nuovo bloc notice implicano la nascita di un nuovo progetto, di un nuovo impegno con noi stessi. Più il quaderno sarà carino e divertente, più noi ci impegneremo a sfruttarlo al meglio, evitando di pasticciare e di scrivere sciocchezze.

Si tratta di un escamotage per la motivazione: se ci siamo presi, per esempio, l’impegno di scrivere ogni giorno cinque cose che ci hanno reso felici o il nostro diario, avremo tutto l’interesse a mantenere attiva questa abitudine perché abbiamo comprato un nuovo bellissimo quaderno.

Infine, non dimentichiamo che il ritorno alla concretezza analogica del materiale di cancelleria è un ottimo modo per combattere lo stress derivante da un uso eccessivo dei dispositivi tecnologici e degli smartphone.

Pensiamoci un attimo: ormai lo smartphone svolge moltissime funzioni oltre a telefonare, molte delle quali erano un tempo svolte da oggetti di cancelleria – il block-notes per prendere appunti, il calendario, l’agenda per gli impegni, il blocchetto di post-it per segnare le cose importanti e così via.

Possiamo avvalerci dello smartphone o del computer per gestire tutto il nostro ufficio, dimenticando completamente l’uso della carta e della penna. Questo però ci espone a un eccesso di stimoli e ci rende sempre più stressati e frustrati e talvolta poco concentrati.

Quindi se vogliamo disintossicarci dalla tecnologia e tornare a uno stile di vita più analogico, acquistare materiale di cancelleria può essere una soluzione perfetta in questo senso.

L’azione di scrivere sulla carta reale, di utilizzare la manualità per prendere appunti, sottolineando utilizzando colori diversi o evidenziatori, ci renderà più consapevoli del processo di scrittura degli appunti o di apprendimento e calmerà la nostra mente allontanando pensieri e tensioni.

