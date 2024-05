Mitsuko Tottori, ex assistente di volo, diventa la prima donna presidente di Japan Airlines

Un ottimo passo verso la parità di genere sul lavoro: la nomina della prima donna come presidente della compagnia aerea Japan Airlines

La recente nomina di Mitsuko Tottori come prima presidente donna di Japan Airlines (JAL) segna un importante passo avanti nella lotta contro il divario di genere sul lavoro in Giappone. Tottori, che è entrata in JAL nel 1985 come assistente di volo, è stata promossa a dirigente senior prima di assumere il ruolo di presidente a partire dal 1° aprile.

Questa nomina arriva in un momento cruciale per l’azienda, che sta cercando di riprendersi dalla crisi causata dalla pandemia mentre i turisti tornano in Giappone. È anche un periodo in cui la sicurezza aerea è sotto stretta osservazione, dopo un recente incidente all’aeroporto Haneda di Tokyo che ha visto la collisione tra un aereo JAL e un velivolo della Guardia Costiera giapponese, fortunatamente senza persone decedute.

La storia lavorativa di Tottori è segnata da eventi significativi, incluso aver assistito al terribile incidente aereo del 1985 con 520 persone morte sul monte Osutaka, uno dei peggiori nella storia di JAL, che ha avuto un impatto profondo su di lei e su tutto il personale. Questo tragico evento ha evidenziato l’importanza della sicurezza aerea in un modo che nessun manuale avrebbe potuto fare.

Si punta a far sì che il 30% dei manager del gruppo sia costituito da donne

La nomina di Tottori è simbolica non solo per il suo significato personale, ma anche perché riflette una trasformazione più ampia all’interno di JAL e del Giappone in generale. L’azienda sta lavorando per aumentare la diversità di genere e ridurre il divario retributivo tra uomini e donne e la nomina di Tottori è un passo tangibile verso questo obiettivo.

L’esperienza e la conoscenza sul campo di Tottori nelle operazioni e nei servizi di sicurezza sono stati riconosciuti dalla compagnia aerea, evidenziando il valore delle competenze e delle capacità delle donne nel settore dell’aviazione.

Inoltre Japan Airlines ha fissato un obiettivo ambizioso per il futuro: che il 30% dei manager del gruppo sia costituito da donne entro la fine dell’anno fiscale 2026. Questo dimostra un impegno tangibile per promuovere l’uguaglianza di genere e offrire opportunità di crescita e leadership alle donne all’interno dell’azienda.

Mitsuko Tottori ha commentato la sua nomina a presidente della compagnia auspicando di incoraggiare tutte le donne che si trovano in difficoltà o che stanno attraversando eventi importanti della loro vita a fare il passo successivo.

Fonte: JAPAN AIRLINES

