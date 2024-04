Questo emozionante cortometraggio di un ragnetto che sogna la luna ti aiuterà a non rinunciare mai ai tuoi sogni

“Swing to the Moon” è un corto realizzato da sette studenti con protagonista un ragnetto che sogna di catturare la luna: una trama semplice ma toccante che ti ruberà il cuore

“Swing to the Moon” è un cortometraggio poetico che cattura l’immaginazione e il cuore dello spettatore attraverso la storia di Temi, un piccolo ragno con grandi sogni. Attraverso una combinazione di animazione 3D e una colonna sonora coinvolgente, il film trasporta gli spettatori in un viaggio emozionale attraverso la determinazione e la speranza di Temi nel perseguire il suo obiettivo di catturare la Luna.

La trama semplice ma toccante del cortometraggio segue Temi mentre tenta disperatamente di raggiungere la Luna. La sua perseveranza è evidente in ogni scena, mentre il pubblico viene coinvolto emotivamente nel suo viaggio. Nonostante gli ostacoli e i fallimenti lungo il cammino, Temi non rinuncia mai alla sua ambizione, mostrando un messaggio di speranza e fiducia nei propri sogni.

Uno degli elementi più sorprendenti del cortometraggio, della durata di appena 7 minuti, è il personaggio di Temi stesso, un ragno adorabile e affascinante che cattura l’attenzione fin dal primo istante. La sua espressività e la sua personalità ben definite lo rendono un protagonista indimenticabile, mentre la sua lotta per raggiungere la Luna tocca il cuore degli spettatori di tutte le età.

Realizzato da sette studenti dell’ESMA

La colonna sonora del film, composta da Dorian Lehmann, aggiunge un ulteriore livello di profondità emotiva alla storia di Temi. Le melodie delicate e malinconiche si fondono perfettamente con le immagini, creando un’atmosfera magica e coinvolgente che accompagna lo spettatore nel viaggio del ragno.

Inoltre l’animazione impeccabile e la cura dei dettagli visivi rendono “Swing to the Moon” un’esperienza visiva straordinaria. La bellezza della foresta, la luminosità della Luna e l’energia travolgente di Temi sono resi con una maestria tecnica che evidenzia il talento e la dedizione degli studenti di cinema 3D della scuola francese di arte digitale ESMA.

Sono stati infatti sette ragazzi a realizzarlo: Marie Bordessoule, Chloé Lauzu, Adriana Bouissié, Vincent Levrero, Nadine De Boer, Solenne Moreau ed Elisa Drique. Il loro impegno è stato premiato, dato che il corto è stato eletto miglior progetto studentesco al SIGGRAPH 2023.

“Swing to the Moon” è dunque un cortometraggio che incanta e ispira, trasmettendo un messaggio universale di speranza e determinazione. Attraverso la storia di Temi, gli spettatori vengono invitati a credere nei propri sogni e a perseverare nonostante le difficoltà.

Con la sua combinazione di animazione coinvolgente, colonna sonora evocativa e una trama toccante, poetica e forte nonostante la sua semplicità, il cortometraggio ti rimarrà impresso nella mente e nel cuore a lungo. Puoi guardarlo qui sotto!

Fonte: Swing to the Moon – ESMA 3D

