Dimentica gli assorbenti usa e getta: abbiamo provato queste mutande mestruali (anche le brasiliane)

Addio agli assorbenti usa e getta! Le mutande mestruali stanno rivoluzionando l’approccio verso il ciclo mestruale. Da quelle classiche a quelle dal taglio brasiliano, abbiamo provato il brand Status503.

Con un approccio rivoluzionario, Status503 si è proposto di abbattere ogni barriera di genere, offrendo un prodotto veramente per tutti, a prescindere dall’identità di genere o dalle caratteristiche fisiche. Il loro messaggio è chiaro e potente: bellezza e comfort non conoscono limiti.

Mutande mestruali per ogni tipo di corpo

Uno degli aspetti più impressionanti delle mutande mestruali che abbiamo testato è la capacità di adattarsi a ogni tipo di corpo e flusso.

Le mutande mestruali Status503 sono disponibili in modelli “maschili” e in taglie che vanno fino alla 6XL, rendendole accessibili e confortevoli per una vasta gamma di persone. È evidente l’intenzione del brand di creare un capo che non solo sia funzionale nei giorni di mestruazione ma che anche elevi il senso di bellezza e benessere di chi lo indossa, offrendo una maggiore libertà e, perché no, un risparmio economico notevole nel lungo termine.

Assorbenza e modelli per tutti i gusti

Tra le molteplici ragioni per cui le mutande mestruali di Status503 si distinguono nel panorama attuale vi è senza dubbio l’ampia varietà di modelli offerti. Lontani dall’immagine tradizionale delle mutande mestruali come indumenti ingombranti e poco attraenti, Status503 ha saputo rivoluzionare questo concetto introducendo una gamma di design che soddisfano ogni gusto e necessità. La collezione spazia dalla brasiliana al pratico perizoma, passando per il taglio francese fino ad arrivare al modello Hipster.

Un prodotto quindi che è sì funzionale ma anche esteticamente gradevole e in linea con le preferenze personali di ciascuno.

Il perizoma assorbente

Iniziando con il perizoma, che offre un’assorbenza pari a 2 tamponi interni, è una soluzione ideale per i giorni di flusso leggero o per gestire piccole perdite in maniera discreta e confortevole. Questa opzione contraddice l’idea che le protezioni mestruali debbano necessariamente essere grandi e visibili, proponendo invece una soluzione minimalista e efficace.

Il maxi-pantaloncino

Allo stesso tempo, per coloro che necessitano di una maggiore assorbenza nei giorni di flusso abbondante, il maxi-pantaloncino diventa il capo da prediligere. Con un’assorbenza pari a 15 tamponi interni, offre una protezione insuperabile senza sacrificare il comfort. Questa opzione rappresenta la soluzione ottimale per chi cerca la tranquillità di una giornata senza preoccupazioni, garantendo sicurezza e libertà di movimento in ogni situazione.

Packaging e materiali

Una nota assolutamente a favore è che ogni paio di mutande è confezionato in buste di plastica riciclata, dimostrando un impegno concreto verso pratiche di produzione sostenibili.

Per quanto riguarda invece i materiali dell’intimo: il materiale a contatto con la vulva varia a seconda del modello, consentendo a ciascuno di trovare l’opzione più confortevole e adatta alle proprie esigenze. Tra le opzioni disponibili vi sono tessuti come il bambù, il cotone e la seta, offrendo una varietà che rispecchia la diversità e le esigenze uniche di ogni individuo.

Recensione

Siamo rimasti molto colpiti dalle mutande mestruali Status503, la prima cosa che abbiamo notato è stata la qualità del tessuto: morbido al tatto e, incredibilmente, in grado di offrire una sensazione di sicurezza senza la pesantezza tipica dei tessuti delle mutande mestruali in commercio. Le varietà dei modelli e soprattutto dei colori è un plus difficile da trovare. Approvatissime.

Vi lasciamo qui la recensione diretta della nostra redattrice:

La mia esperienza con le mutande mestruali Status 503 durante un ciclo particolarmente abbondante è stata, senza ombra di dubbio, rivelatrice. Per anni ho cercato soluzioni che mi offrissero la sicurezza di poter andare a lavorare o a fare sport con le mestruazioni senza la paura di macchiarmi, e senza compromettere il comfort, ma spesso mi sono ritrovata a fare i conti con prodotti inadeguati o scomodi. Fin dal primo utilizzo queste mutande hanno dimostrato una capacità di assorbimento superiore alle mie aspettative, gestendo anche il

flusso abbondante senza alcun incidente o sensazione di umidità. La libertà di movimento è stata totale, senza la costante preoccupazione di perdite che solitamente mi accompagnava con i metodi tradizionali. La sensazione di indossare qualcosa di non solo funzionale, ma anche esteticamente piacevole ha aggiunto un valore inaspettato all’esperienza. Mi sono sentita a mio agio e sicura, specialmente sapendo di aver ridotto significativamente i rifiuti grazie a un prodotto che rispetta il mio corpo e l’ambiente.

Status 503

Status 503 è un’Eroteca online che nasce dall’esigenza di recuperare quel tempo vitale da dedicare a noi stessi e a chi vogliamo, da impiegare come più ci piace e durante il quale nessuno può permettersi di giudicare ciò che facciamo. È uno spazio sicuro e libero da pregiudizi, dove ognuno può esplorare la propria sessualità e intimità senza timori o vergogne. In questo ambiente inclusivo, ogni individuo è libero di vivere la propria sessualità in modo autentico e senza costrizioni, trovando prodotti e risorse che rispecchiano la sua unicità e le sue esigenze.

Si prendono cura dell’intimità delle persone in modo completo, selezionando attentamente ogni singolo prodotto e promuovendo una cultura sex positive.

Potete trovare qui tutte le info necessarie sulle mutande mestruali Status503

Per chi non si fosse mai avvicinata al mondo delle mutande mestruali qui di seguito troverà una guida sul perché sceglierle e come usarle.

Perché passare agli slip mestruali?

La scelta di utilizzare slip mestruali risponde a molteplici motivazioni. Innanzitutto, contribuiscono a ridurre l’impatto ambientale, eliminando la necessità di utilizzare prodotti usa e getta come assorbenti e tamponi. Inoltre, offrono un notevole risparmio economico nel lungo termine, poiché possono essere riutilizzati per anni con la giusta cura. Dal punto di vista del comfort e della salute, le mutande da ciclo sono spesso realizzate con materiali traspiranti e naturalmente antibatterici, come il cotone, il bambù, la seta, riducendo il rischio di irritazioni e reazioni allergiche.

Come funzionano?

Le mutande da ciclo sono progettate con più strati di tessuto per garantire un’elevata capacità di assorbimento e una protezione sicura contro perdite e odori sgradevoli.

Lo strato interno è progettato per assorbire il flusso mestruale in modo efficiente e sicuro. Realizzato con materiali altamente assorbenti, come il cotone, questo strato cattura il sangue e lo trattiene senza causare sensazioni di umidità o disagio.

Gli strati esterni costituiscono una barriera impermeabile che impedisce la fuoriuscita del sangue assorbito. Questi strati sono solitamente realizzati con materiali impermeabili e traspiranti, che consentono al corpo di respirare mentre prevengono le perdite attraverso il tessuto dell’indumento.

Questa combinazione di strati interni ed esterni assicura una protezione affidabile e discreta, e, a seconda dell’intensità del flusso, possono essere indossati durante tutto il giorno o sostituiti a metà giornata.

Come utilizzare gli slip mestruali?

Utilizzare gli slip mestruali è semplice e intuitivo. Prima di tutto, è essenziale scegliere gli slip giusti in base al proprio flusso mestruale. Per i giorni con flusso leggero o per le perdite, è possibile optare per slip a bassa o media assorbenza, mentre per i giorni con flusso abbondante si consigliano slip ad alta assorbenza.

Durante la giornata, è consigliabile cambiare gli slip a intervalli regolari, in base all’intensità del proprio flusso mestruale e alla propria comodità. Generalmente, gli slip mestruali possono trattenere il flusso per circa otto ore, ma è sempre meglio cambiare prima se si avverte un aumento delle perdite o un disagio.

Per indossare gli slip mestruali, basta indossarli come un normale paio di mutande, senza la necessità di utilizzare assorbenti esterni o interni. Durante i giorni centrali del ciclo o in caso di flusso abbondante, è consigliabile utilizzare slip ad alta assorbenza per una protezione ottimale.

Inoltre, per stabilire quanti slip mestruali sono necessari per coprire l’intero periodo mestruale, è importante considerare sia la durata che l’intensità del flusso. Una buona regola generale è procurarsi tre o quattro slip per iniziare. In questo modo, si ha sempre a disposizione almeno un cambio pulito mentre gli altri si asciugano.

Come lavare gli slip mestruali?

Una delle principali preoccupazioni riguarda il lavaggio delle mutande da ciclo. Tuttavia, la procedura è semplice e può essere effettuata sia a mano che in lavatrice.

È consigliabile utilizzare acqua fredda e un detergente delicato, evitando l’uso di ammorbidenti che potrebbero compromettere l’efficacia assorbente dei tessuti. Dopo il lavaggio, è sufficiente lasciarli asciugare all’aria per mantenere le loro proprietà.

Altre alternative sostenibili

Oltre agli slip mestruali, esistono altre opzioni sostenibili per affrontare il ciclo mestruale. Le coppette mestruali, ad esempio, sono dispositivi in silicone medicale che vengono inseriti internamente e raccolgono il flusso mestruale anziché assorbirlo. Sono riutilizzabili per diversi anni e offrono un’alternativa sicura e confortevole ai tamponi.

Gli assorbenti lavabili sono un’altra opzione, simili agli slip mestruali ma con un design più simile agli assorbenti usa e getta. Anche loro sono lavabili e riutilizzabili, riducendo significativamente i rifiuti prodotti durante il ciclo mestruale.

