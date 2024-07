È davvero possibile sentire il suono del silenzio? Fai la prova con questo esperimento sonoro

Il suono del silenzio possiamo sentirlo, lo abbiamo sempre sentito, eppure non ne siamo consapevoli. Gli scienziati sono riusciti a dimostrare che anche il silenzio ha un suo suono e lo hanno fatto attraverso un test basato sulle illusioni sonore: facciamolo insieme

Il silenzio ha un suono? Questa è la domanda che si sono posti gli scienziati e, attraverso un esperimento molto semplice, sono riusciti a rispondere. Scopriamo insieme cosa si intende per suono del silenzio e come gli esperti lo stanno studiando.

Il suono del silenzio

Immagina di essere in un ristorante, il rumore dei piatti, le voce delle persone intorno a te, le sedie che si spostano. Improvvisamente si fermano tutti, il rumore del ristorante sparisce: cosa senti? Il suono del silenzio. Può sembrare strano da dire, ma gli scienziati sostengono che anche il silenzio “suona”.

Come sentire il silenzio: l’esperimento

Per giungere alle loro conclusioni, gli scienziati della Johns Hopkins University che hanno utilizzato le illusioni sonore per dimostrare come il silenzio possa apparentemente distorcere il tempo per noi ed avere un suo suono.

Gli esperti hanno utilizzato il test “one-is-more”, cioè “uno-è-più”.

Il nostro approccio è stato quello di chiederci se il nostro cervello tratta i silenzi nello stesso modo in cui tratta i suoni – spiegano i ricercatori- Se con i silenzi si possono ottenere le stesse illusioni che si ottengono con i suoni, allora questa potrebbe essere la prova che, dopo tutto, sentiamo letteralmente il silenzio

Ad un gruppo di partecipanti è stato fatto ascoltare un rumore di sottofondo di un ristorante intervallato da due sequenze:

sequenza 1 , si sente il rumore del ristorante, poi una pausa di silenzio, poi di nuovo il rumore, poi una seconda pausa di silenzio, e di nuovo il rumore

sequenza 2, si sente il rumore del ristorante, poi una pausa di silenzio, poi di nuovo il rumore,

La domanda è: considerando la somma della durata delle due pause di silenzio della sequenza 1, rispetto alla singola pausa di silenzio della sequenza 2, quale pausa di silenzio dura di più?

Le due sequenze in realtà sono lunghe uguali, ma la seconda potrebbe esserti sembrata più lunga.

Ecco, questa è un’illusione sonora che dimostra che il silenzio ha un suono.

Illusioni sonore vs illusioni ottiche

Come le illusioni ottiche ingannano ciò che vediamo, le illusioni sonore possono far sì che sentiamo periodi di tempo più lunghi o più brevi di quanto non siano in realtà.

Con questi esperimento gli scienziati hanno risposto alla domanda filosofica: il silenzio ha un suono? Sì.

Siamo abituati a credere il silenzio sia semplice assenza di suono, invece il silenzio ha un suo suono che è il nulla e questo studio lo ha dimostrato poiché il nostro cervello gestisce e percepisce il silenzio allo stesso modo del rumore.

Ora la domanda è: oltre al nulla sonoro, percepiamo anche il nulla visivo?

Lo studio, intitolato “The perception of silence”, è stato pubblicato su Pnas.

