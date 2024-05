Incredibile pioggia di pesci si abbatte su una città: ti spiego cos’è successo

La città iraniana di Yasukh ha assistito ad una pioggia di pesci dovuta probabilmente ad una tromba marina nel Golfo Persico che li ha trasportati nell’entroterra

Lo scorso fine settimana, i residenti della città iraniana di Yasukh, nella provincia di Boyer-Ahmad, si sono trovati di fronte a uno spettacolo incredibile e insolito: una pioggia di pesci. Questo fenomeno straordinario ha sorpreso gli abitanti e ha attirato l’attenzione dei giornali e dei social media con i video girati dalle persone che vi hanno assistito che ben presto sono diventati virali, generando interesse e curiosità.

La causa più probabile di questo insolito evento sembra essere stata una tromba marina nel Golfo Persico. Questo tipo di trombe marine, colonne d’aria vorticose che si formano sulla superficie dell’acqua, possono sollevare i pesci dal mare e trasportarli per diverse km nell’entroterra prima di rilasciarli sulla terraferma.

Una volta che i pesci sono sospesi nell’aria, vengono trasportati dalle correnti ascensionali del vento prima di precipitare sulla terraferma sotto forma di pioggia di pesci. Questo è esattamente ciò che è accaduto a Yasukh, dove migliaia di pesci sono stati trasportati dal mare e sono caduti dal cielo su strade e veicoli.

Altre possibili spiegazioni di questo fenomeno

Le “piogge di pesce”, sebbene rare, non sono del tutto nuove e sono state registrate in varie parti del mondo in passato. Questo fenomeno ha attirato l’attenzione della comunità scientifica, che ha cercato di comprendere le cause di questo strano evento meteorologico.

Altre possibili cause di questo fenomeno includono l’attività sismica e le condizioni ambientali avverse nei corpi idrici. I terremoti, ad esempio, possono agitare i fondali marini e far emergere i pesci in superficie, mentre la scarsità di ossigeno o l’inquinamento dell’acqua potrebbero spingere i pesci a cercare aria in superficie, rendendoli vulnerabili al sollevamento da parte delle correnti d’aria.

Nonostante le piogge di pesci siano un fenomeno ancora pressoché misterioso e che sembra essere uscito da un film di fantascienza, dunque, possono essere spiegate attraverso una combinazione di eventi meteorologici, geologici e ambientali su cui dovremmo riflettere.

Who wanted the car to run over the fish at the end? Raining fish in Iran.pic.twitter.com/BUI0xzpuyR — DD Denslow 🇬🇧 (@wolsned) May 7, 2024

Non vuoi perdere le nostre notizie?

Iscriviti ai nostri canali Whatsapp e Telegram

e Siamo anche su Google News, attiva la stella per inserirci tra le fonti preferite

Ti potrebbe interessare anche: