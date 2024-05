Realizzata in Francia la baguette più lunga del mondo (che con i suoi 140 metri batte il record italiano)

Pochi centimetri, ma tanto è bastato per battere il record stabilito a Como per la baguette più lunga del mondo. Ci sono volute oltre 11 ore di cottura per realizzarla ed è stata poi distribuita tra i presenti e tra i senzatetto

La baguette è uno dei simboli della Francia e ora il record per la baguette più lunga del mondo è “tornato in patria”. Il panificio di Suresnes, situato nell’hinterland parigino, ha infatti realizzato un’impresa straordinaria producendo una baguette lunga ben 140 metri.

Purtroppo per noi, ciò ha significato dover deporre il nostro primato che resisteva da 5 anni. nel 2019 era stata realizzata a Como una baguette lunga 132,62 metri, ma ora i nostri cugini d’oltralpe ci hanno superato e scalzato per pochi centimetri di differenza.

Il processo per creare questa mastodontica baguette è stato lungo e complesso, con oltre 11 ore di cottura necessarie per ultimare il pane. Sei panettieri di Suresnes hanno lavorato instancabilmente, impastando la massa e assicurandosi che il pane fosse cotto in modo uniforme e integro.

La baguette non è andata sprecata

I panettieri hanno cominciato a preparare l’impasto da 152 chilogrammi alle 3 del mattino per terminare verso le 16 utilizzando 90 chili di farina, 60 litri d’acqua, 1,2 chili di sale e 1,2 chili di lievito e impiegando quasi 20 impastatrici da 5 kg ciascuna.

Non è stato un compito facile, con momenti di tensione quando una parte della baguette ha rischiato di toccare il soffitto del forno e di rompersi. Tuttavia, grazie alla determinazione e alla maestria dei panettieri, il pane è stato prodotto senza incidenti, rispettando tutti i requisiti per il riconoscimento del Guinness World Records (doveva infatti uscire dal forno perfettamente integro).

Fortunatamente questo record non è stato all’insegna dello spreco, dato che – una volta misurata e certificato il primato raggiunto – metà della baguette è stata tagliata e spalmata di Nutella, diventando un delizioso spuntino per il pubblico presente a fare il tifo per i panettieri. L’altra metà, invece, è stata donata in beneficenza, distribuita durante una raccolta di cibo organizzata dall’associazione Celije di Suresnes per i senzatetto.

Il sindaco di Suresnes, Guillaume Boudy, ha espresso orgoglio per il successo dei panettieri locali nel riportare a casa il titolo di baguette più lunga del mondo. Ha sottolineato l’importanza di preservare le tradizioni gastronomiche nazionali e di celebrare gli artigiani che le perpetuano.

[#suresnesbaguetteshow]Une concentration intense, des moments d'inquiétude, le bonheur d'être ensemble dans les regards… Posted by Ville de Suresnes on Sunday, May 5, 2024

Fonte: Surenes

