Quanti anni hanno le tue orecchie? Ecco il test per scoprirlo

L'età delle nostre orecchie più essere molto maggiore della nostra: con questo piccolo test (scherzoso) è possibile determinarla

Avete mai avuto problemi di udito? Magari vedendo un film vi siete persi più di una battuta, oppure non riuscite ad afferrare tutte le parole pronunciate dal vostro interlocutore.

La perdita dell’udito non è un fenomeno raro con l’avanzare dell’età. Ma è possibile che le vostre orecchie stiano invecchiando più velocemente del resto del corpo, impedendoci di vivere pienamente la nostra vita sociale (e non solo).

Le cellule che si trovano all’interno dell’orecchio e che servono a ricevere i suoni e a trasmetterli al cervello sotto forma di impulsi nervosi, si deteriorano in condizioni di stress ripetuto (rumori molto alti o intensi), oltre che con il normale trascorrere del tempo, e non sono in grado di rigenerarsi.

Ecco perché l’udito, una volta perso in conseguenza di un trauma o dell’usura, non può essere riacquistato. Con il deterioramento di queste cellule si assiste a una diminuzione dell’intervallo di frequenza che il nostro orecchio può percepire e che, in condizioni normali, va dai 20 ai 20000 Hz.

Più il nostro udito cala, più avremo difficoltà a sentire i suoni acuti. Ma non solo: con l’abbassarsi dell’udito si assiste anche alla perdita di intensità sonora (non sentiamo più chi parla a voce bassa).

Curiosi di scoprire l’età delle vostre orecchie? Un tiktoker italiano (@NickAntik) ha messo a punto un “test” dell’udito che permette di ottenere un’età orientativa.

Nel video viene proposto l’ascolto di un suono, che si fa via via sempre più acuto. In base a quello che abbiamo detto, le frequenze più alte (superiori ai 12.000 Hz) sono le più difficili da percepire quando l’udito inizia a calare.

Vi lasciamo qui sotto il test, ricordandovi che si tratta di un test scherzoso che non sostituisce in alcun modo una visita audiometrica o un consulto con uno specialista:

Fonte: NickAntik / TikTok

