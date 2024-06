Questo è il colore peggiore da indossare quando fa caldo (e non è il nero)

Una ricerca ha analizzato come i colori di camicie influenzino la temperatura superficiale quando esposti alla luce solare

Uno studio giapponese condotto dal National Institute for Environmental Studies ha rivelato informazioni sorprendenti riguardo ai colori delle camicie e il loro effetto sulla percezione del calore sotto il sole. Toshiaki Ichinose, ricercatore senior presso l’istituto, ha guidato un esperimento per esaminare come diversi colori di camicie influenzino la temperatura superficiale quando esposti alla luce solare.

L’esperimento ha coinvolto nove colori: rosso, bianco, blu, verde scuro, grigio, nero, viola, giallo e verde. Le camicie sono state posizionate al sole per cinque minuti e la loro temperatura è stata misurata con una termocamera. I risultati hanno confermato che le camicie bianche e gialle rimanevano più fresche, con temperature superficiali intorno ai 30 gradi Celsius. Al contrario, le camicie nere e verde scuro hanno registrato temperature superiori ai 45 gradi Celsius.

Tuttavia una scoperta inaspettata è emersa quando i ricercatori hanno esaminato la luce del vicino infrarosso, che costituisce una parte significativa dell’energia radiante che raggiunge la Terra. Contrariamente alla credenza popolare, non era il nero a assorbire la maggior parte degli infrarossi, ma il verde scuro, con un tasso di assorbimento dell’87%. Il nero seguiva da vicino con un assorbimento dell’86%, mentre il bianco risultava essere il meno assorbente, con solo il 63%.

Ichinose ha spiegato che i risultati possono variare leggermente a seconda delle tinture utilizzate nei tessuti, ma ha sottolineato che il verde scuro e il nero appartengono allo stesso gruppo in termini di assorbimento degli infrarossi. Pertanto entrambi i colori sono ugualmente sconsigliati per le giornate calde.

Basandosi su questi risultati, Ichinose consiglia di indossare colori come il bianco, il giallo, il grigio e il rosso per rimanere freschi durante le giornate estive. Questi colori riflettono una maggiore quantità di energia radiante e assorbono meno calore rispetto ai colori scuri. Evitare il nero, il verde scuro, il verde, il blu e il viola può aiutare a ridurre il disagio causato dal calore eccessivo.

Questa ricerca fornisce preziose indicazioni su come scegliere gli abiti durante le stagioni calde. Ricordare che il bianco e il giallo sono i migliori alleati contro il calore può fare una grande differenza nel comfort personale durante le giornate afose. Con l’aumento delle temperature globali, queste scelte informate possono contribuire a migliorare il benessere quotidiano.

Fonte: National Institute for Environmental Studies

