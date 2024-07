Questo YouTuber ha donato 100 case a famiglie bisognose in tutto il mondo

MrBeast ha donato 100 case a famiglie bisognose in Giamaica, El Salvador, Argentina, Messico e Colombia, oltre a un campo da calcio e bici per i bambini

Il famoso YouTuber MrBeast, noto per i suoi gesti filantropici e le sfide stravaganti, ha recentemente donato 100 case a famiglie bisognose in Giamaica, El Salvador, Argentina, Messico e Colombia. Questa iniziativa ha trasformato la vita di molte persone, offrendo loro nuove case e altre risorse essenziali.

In Giamaica, una famiglia che viveva in una casa pericolante vicino alla cima di una montagna è stata una delle fortunate beneficiarie. La loro vecchia abitazione, instabile e a rischio di crollo, è stata sostituita da una nuova e robusta casa, completa di mobili, elettricità e un serbatoio per l’acqua corrente. Un’altra donna giamaicana, che viveva in una casa con un tetto che si allagava ogni volta che pioveva, ha ricevuto una nuova abitazione sicura.

A El Salvador, dove le inondazioni annuali di un fiume distruggono centinaia di case, MrBeast e il suo team hanno costruito file di case in una zona più sicura, a pochi chilometri di distanza dal fiume. Le famiglie sono state bendate prima della grande rivelazione delle loro nuove case, aumentando l’emozione del momento. Oltre alle abitazioni, è stato costruito anche un campo da calcio per i bambini del quartiere, accompagnato dalla distribuzione di barrette di cioccolato Feastables.

Ha anche donato biciclette ai bambini del villaggio

L’impegno di MrBeast è proseguito in Argentina e Messico, dove ha costruito case per le persone in comunità bisognose. In Colombia, la squadra ha fornito nuove abitazioni alle famiglie le cui case erano state distrutte da un tornado.

Inoltre una famiglia il cui unico mezzo di trasporto era in panne ha ricevuto una moto nuova di zecca. A tutti i bambini del villaggio sono state donate biciclette, dando loro non solo molta felicità, ma anche portando grande praticità alle loro vite.

Queste iniziative di MrBeast oltre ad offrire un tetto sicuro sopra la testa di molte famiglie migliorano anche la qualità della vita nelle comunità colpite da calamità naturali e povertà. La dedizione di MrBeast nel fare la differenza è evidente in ogni progetto che intraprende, dimostrando come l’altruismo e la generosità possano trasformare il mondo, un gesto alla volta.

