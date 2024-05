La maestra dice al figlio che lo smalto è per le femmine: la reazione di questo papà su TikTok diventa virale

Il messaggio di Christian Shearhod è semplice: lasciare i propri figli liberi di esprimersi. E se ciò significa che un bambino vuole mettersi lo smalto rosa, perché impedirglielo?

Chi lo ha detto che mettersi lo smalto e farsi una manicure sia una cosa solamente “da femmine”? Ci potrebbe infatti essere un bambino che fin da piccolo ama avere le unghie colorate e perché ostacolarlo? Così ha fatto il papà di Ashton che ha deciso di soddisfare i desideri del figlio che adora vedere tutti quei colori sulle sue unghie.

Una storia che è immediatamente diventata virale, dando vita ad un dibattito sulla libertà di espressione di genere e sull’accettazione delle differenze individuali fin dalla più tenera età. Tutto è iniziato quando Ashton è tornato a casa deluso dopo aver sentito dalla sua maestra che lo smalto per unghie era “da ragazze”.

Suo padre, il TikToker Christian Shearhod, ha deciso di reagire. Invece di accettare passivamente la discriminazione di genere, ha portato suo figlio in un salone di bellezza per farsi manicure e pedicure rosa. Questa azione non solo ha dimostrato il suo sostegno al figlio, ma ha anche mandato un chiaro messaggio: tutti dovrebbero essere liberi di esprimersi e di scegliere ciò che li rende felici, senza essere limitati da rigide etichette di genere.

Il piccolo ha scelto il colore rosa

Il video di Shearhod e Ashton al salone di bellezza ha fatto il giro del web, attirando l’attenzione di milioni di persone. La scelta del colore rosa per la manicure e l’entusiasmo di Ashton nel vedere il risultato della sua manicure hanno emozionato tutti.

Shearhod ha spiegato che voleva che suo figlio si sentisse libero di essere se stesso e di godersi la vita senza sensi di colpa o vergogna e soprattutto senza curarsi degli stereotipi che vogliono che siano le donne a dipingersi le unghie. Una vicenda che mette in luce l’importanza di educare i bambini in un ambiente di tolleranza e rispetto per le differenze di genere.

I genitori e gli insegnanti hanno il compito di incoraggiare l’autenticità e l’individualità dei bambini, anziché imporre loro stereotipi di genere limitanti. Ogni bambino merita di essere accolto e rispettato per ciò che sente e la libertà di esprimersi senza essere giudicati è un diritto fondamentale che va garantito a tutti.

