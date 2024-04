Shaka: la storia, il significato e le tragiche origini del saluto hawaiano utilizzato dai surfisti

Oltre che un saluto, è un gesto che esprime pace, unione, amicizia, molto amato dai surfisti di tutto il mondo. Le sue origini hanno a che fare con una storia tragica avvenuta molto tempo fa nelle Hawaii

Tra i surfisti c’è un saluto molto popolare chiamato “shaka” (o anche “Hang Loose”), che consiste nell’alzare pollice e mignolo mantenendo il pugno chiuso. Un gesto iconico utilizzato per salutarsi in modo benaugurante, un simbolo di unione, amicizia e pace.

Le origini del gesto sono molto dibattute, ma secondo l’Honolulu Star-Bulletin risalgono a una triste storia avvenuta circa un secolo fa. Un operaio di nome Hamana Kalili, che lavorava in una piantagione di canne da zucchero nelle Hawaii, fu vittima di un incidente sul lavoro che gli costò la perdita di tre dita della mano.

Non potendo più lavorare come operaio, i proprietari della piantagione gli offrirono un posto come addetto alla sicurezza del treno che trasportava le canne da zucchero. Parte del suo lavoro consisteva nell’impedire ai bambini di saltare sul treno: quando li vedeva avvicinarsi, urlava e agitava le mani per fermarli formando il curioso gesto. I bambini ben presto iniziarono a imitarlo per indicare agli altri che Kalili non era nei paraggi.

Secondo alcuni ricercatori non era così raro perdere le dita per chi lavorava nelle piantagioni di canna da zucchero ed è quindi più probabile che fossero molti gli operai che utilizzavano quel gesto (non solo Kalili), motivo per cui si diffuse capillarmente divenendo una forma di saluto. Il moderno gesto benaugurante in voga tra i surfisti sarebbe nato quindi in un contesto difficile e tragico.

Il termine “shaka” a cui è associato non è però una parola hawaiana, ma si deve a David “Lippy” Espinda, venditore di auto delle Hawaii, che nei suoi spot televisivi era solito pronunciare lo slogan “shaka, brah!” associandolo al gesto iconico. Il segno shaka divenne poi elemento chiave della terza campagna elettorale di Frank Fasi, sindaco di Honolulu.

Fu così che acquisì grande popolarità alle Hawaii, dove tutti lo utilizzano per esprimere amicizia, gratitudine, buona volontà, incoraggiamento. Un gesto di unione adottato successivamente dai surfisti, che hanno contribuito a renderlo famoso in tutto il mondo.

Non vuoi perdere le nostre notizie?

Iscriviti ai nostri canali Whatsapp e Telegram

e Siamo anche su Google News, attiva la stella per inserirci tra le fonti preferite

FONTI: hawaiianairlines/surfcanarias

Leggi anche: