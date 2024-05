SbrisolAut: questi ragazzi autistici producono la sbrisolona più “dolce” e inclusiva del mondo

SbrisolAut si occupa di includere persone autistiche nel mondo del lavoro grazie ad un laboratorio di pasticceria nel carcere in cui, insieme ad ex detenuti, vengono prodotti dolci tradizionali

SbrisolAut, fondata nel 2022 a Mantova, è un’impresa sociale impegnata nell’occupazione e nell’inclusione delle persone autistiche nel mondo del lavoro. Guidata da tre psicologhe e dal CEO di Auticon, la multinazionale informatica specializzata nell’assunzione di autistici, l’azienda ha creato “Sapori di libertà”, un laboratorio di pasticceria presso la casa circondariale di Mantova, coinvolgendo ex detenuti nel processo.

Il cuore dell’attività di SbrisolAut è la produzione della sbrisolona, dolce tipico mantovano, insieme ad altri prodotti da forno preparati seguendo ricette tradizionali e utilizzando ingredienti provenienti da filiere etiche. Ciò che rende unica questa impresa è il suo approccio inclusivo, poiché impiega esclusivamente persone autistiche, offrendo loro un ambiente di lavoro adatto alle loro esigenze.

Il laboratorio artigianale di panificazione è diventato un luogo di crescita e realizzazione personale per otto ragazzi autistici, che hanno imparato il mestiere con l’assistenza di educatori professionali e degli ex carcerati impiegati nel progetto. Questa sinergia tra diverse realtà sociali ha creato un ambiente di lavoro stimolante e solidale, in cui ogni individuo può contribuire con le proprie abilità e talenti.

Sono usati materiali eco-sostenibili per il confezionamento dei prodotti

SbrisolAut non è solo un’azienda di produzione, ma un brand che racconta una storia di inclusione sociale, sostenibilità ambientale e valorizzazione delle tradizioni locali. Il suo impegno verso la sostenibilità si riflette anche nell’utilizzo di materiali eco-sostenibili per il confezionamento dei prodotti.

Nonostante le sfide iniziali, l’azienda ha ottenuto successo sul mercato, conquistando la fiducia dei consumatori e aprendosi a nuovi mercati anche al di fuori della provincia di Mantova. Le sbrisolone di SbrisolAut sono diventate popolari in diverse città italiane e hanno persino raggiunto Londra, dimostrando il potenziale commerciale e il valore dei prodotti artigianali e sostenibili.

Il sostegno del Comune di Mantova è stato fondamentale per il successo dell’impresa, che ha ricevuto anche l’interesse di altre aziende interessate a investire nel progetto. L’obiettivo futuro di SbrisolAut è quello di espandere le proprie attività e offrire opportunità di lavoro a tempo indeterminato ai giovani autistici, dimostrando che con il giusto sostegno e ambiente lavorativo inclusivo, tutti possono realizzare il proprio potenziale.

Non vuoi perdere le nostre notizie?

Iscriviti ai nostri canali Whatsapp e Telegram

e Siamo anche su Google News, attiva la stella per inserirci tra le fonti preferite

Fonte: SbrisolAut

Ti potrebbe interessare anche: