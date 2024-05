Questo resort in una location da sogno offre soggiorni gratis alle mamme caregiver con figli disabili

Una vacanza gratis in Sardegna per qualche giorno: un riposo meritato per le mamme che quotidianamente si prendono cura dei loro figli gravemente disabili

L’imprenditore cagliaritano Stefano Carta ha ideato un progetto benefico per offrire un meritato riposo alle mamme che accudiscono figli con gravi disabilità. Proprietario di Villa Escargot, una lussuosa struttura ricettiva a Costa Rei, Carta ha deciso di mettere gratuitamente a disposizione delle mamme caregiver la sua struttura, affacciata sul meraviglioso mare del Sarrabus.

L’iniziativa mira a regalare alle mamme caregiver qualche giorno di serenità, consentendo loro di godere della splendida location di Villa Escargot. Carta ha collaborato con la Fondazione “Oltre il Labirinto Onlus” di Treviso, dedicata ai ragazzi e ragazze con autismo e disabilità, per strutturare il progetto.

Le mamme caregiver sono infatti spesso soggette a notti insonni, giorni faticosi e isolamento sociale e questa iniziativa vuole offrire loro un momento di relax e tranquillità. Il progetto prevede soggiorni gratuiti per le mamme in difficoltà, consentendo loro di vivere un’esperienza di pace e bellezza in questa location anche al di fuori della stagione turistica.

Carta spera che altre strutture seguano il loro esempio

Carta ha coinvolto la Fondazione Oltre il Labirinto Onlus nell’identificare le mamme bisognose e nell’organizzare i viaggi verso Villa Escargot. Alcune mamme hanno già fatto un sopralluogo per apprezzare la location e contribuire all’organizzazione dell’arrivo del primo gruppo di mamme, che è stato nel ponte tra giovedì 25 e domenica 28 aprile.

Inoltre Carta ha annunciato di voler promuovere l’iniziativa a livello nazionale e ha lanciato un appello agli imprenditori della zona affinché diano vita a progetti simili a sostegno delle famiglie con persone disabili. Crede fortemente nell’impresa etica e auspica la creazione di una certificazione etica per le imprese coinvolte in progetti sociali di questo genere, al fine di creare una rete di aiuto concreta e duratura.

Un piccolo gesto, quello di regalare qualche giorno di spensieratezza a queste mamme che si dedicano anima e corpo ai propri figli, ma che può essere loro di grandissimo aiuto per recuperare le energie e staccare un po’ dalle preoccupazioni quotidiane dando loro anche solo per poco ciò che si meritano.

