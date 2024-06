Qualità della vita: Trento è al primo posto in Italia e in Europa (indovina quale citta è ultima…)

Trento non si batte, nemmeno in Europa: i suoi cittadini hanno un tasso di soddisfazione del 95,4%, malissimo invece Taranto con la qualità di vita ritenuta insufficiente

Trento si conferma al vertice della classifica europea per qualità della vita, secondo i risultati dell’indagine “Qualità della vita nelle città europee” condotta dalla Commissione Europea con il contributo dell’Istat. La città trentina ha raggiunto un tasso di soddisfazione del 95,4%, il più alto tra le città italiane esaminate.

All’estremo opposto, Taranto si posiziona ultima in classifica con solo il 47,8% di residenti soddisfatti della vita nella loro città. In media, nelle 26 città italiane considerate, il 79,5% della popolazione è soddisfatta, una percentuale inferiore di circa 10 punti rispetto alla media delle altre città europee.

La qualità della vita percepita varia notevolmente lungo la penisola italiana. Sei città italiane mostrano una soddisfazione della popolazione superiore al 90%: Trieste, Cagliari, Bergamo, Brescia, Bolzano e Trento. Percentuali comprese tra l’81,3% e l’87% sono registrate a Bologna, Perugia, Firenze, Milano, Genova, Pescara, Torino e Bari. Al di sotto dell’81,3% troviamo città come Venezia, Sassari, Roma, Messina, Napoli, Palermo, Catania, Reggio di Calabria e Taranto.

Siamo meno soddisfatti dei trasporti pubblici rispetto agli europei

Analizzando il miglioramento della qualità della vita negli ultimi cinque anni, si osserva un trend negativo. Solo Bari e Messina registrano un miglioramento percepito, con Bari che vede il 53,1% della popolazione soddisfatta dei progressi compiuti. In contrasto, città come Firenze, Sassari, Bolzano, Catania, Parma, Roma, Venezia e Reggio Calabria registrano una maggioranza di cittadini che percepiscono un peggioramento.

Per quanto riguarda i servizi pubblici, gli italiani sono generalmente meno soddisfatti dei trasporti pubblici rispetto ai loro vicini europei. Milano, Trieste e Bolzano registrano le quote più alte di soddisfazione, mentre le città del sud e alcune grandi città come Roma e Perugia si trovano in fondo alla classifica. La sanità riflette lo storico divario Nord-Sud, con le città settentrionali che presentano percentuali di soddisfazione superiori al 60%, mentre nelle città del sud queste percentuali scendono sotto il 50%.

La pulizia urbana è un problema per la maggior parte delle città italiane, con meno della metà degli abitanti soddisfatti. Anche la qualità dell’aria varia, con Cagliari e Sassari che si collocano ai primi posti a livello europeo per soddisfazione, mentre Taranto si posiziona ultima con solo il 6% di residenti soddisfatti.

Non vuoi perdere le nostre notizie?

Iscriviti ai nostri canali Whatsapp e Telegram

e Siamo anche su Google News, attiva la stella per inserirci tra le fonti preferite

Fonte: Istat

Ti potrebbe interessare anche: