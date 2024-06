Nuovo tentato furto in una libreria indipendente di Torino, il secondo in pochi mesi: “siamo sgomenti”

Dopo un primo furto a marzo, un altro tentativo di rapina alla libreria “Il Ponte sulla Dora” di Torino questa volta senza portare via nulla di valore

La libreria “Il Ponte sulla Dora” di Torino è stata nuovamente vittima di un tentato furto, appena tre mesi dopo un episodio analogo. Nella notte tra il 14 e il 15 giugno, ignoti hanno forzato la saracinesca e sfondato l’ingresso del locale, mettendo a soqquadro l’interno della libreria senza però portare via nulla di valore.

La cassa è stata gettata a terra, ma non sono stati rubati né soldi né libri, lasciando i titolari in uno stato di sgomento e amarezza. I proprietari hanno condiviso la loro frustrazione sui social media, esprimendo il loro disappunto per il ripetersi di tali episodi nel quartiere.

Hanno scritto, sottolineando la difficoltà di dover fronteggiare situazioni così spiacevoli a distanza di pochi mesi l’una dall’altra:

È successo di nuovo. In questo quartiere ormai episodi del genere sono ricorrenti. Anche stavolta non abbiamo parole; non c’erano soldi in cassa e non è stato portato via neanche un libro. Siamo sgomenti.

Nel primo furto i ladri avevano portato via la cassa

Il primo furto, avvenuto a marzo, aveva visto i ladri riuscire a portare via la cassa dopo aver sfondato l’ingresso e messo a soqquadro l’intera libreria, spargendo i libri ovunque. Questo secondo tentativo, sebbene non sia stato altrettanto distruttivo, ha comunque inflitto un duro colpo morale ai titolari, che devono ora fare i conti con la vulnerabilità del loro negozio e con l’insicurezza crescente del quartiere.

La libreria “Il Ponte sulla Dora”, situata in via Pisa, è un punto di riferimento culturale per la comunità locale. Oltre a offrire una vasta gamma di libri, ospita eventi, incontri e presentazioni che arricchiscono il tessuto sociale del quartiere.

Gli episodi di vandalismo e furto minano non solo la sicurezza dei commercianti ma anche la tranquillità e il senso di comunità che la libreria cerca di promuovere. La solidarietà dei clienti e dei cittadini è stata immediata, con molti che hanno espresso il loro sostegno attraverso messaggi e visite alla libreria. Questo calore umano rappresenta una luce in un momento difficile, dimostrando che la comunità è pronta a difendere e supportare i luoghi che rendono il quartiere un posto migliore.

