Numero 8: l’affascinante simbologia di questo numero e cosa significa secondo la numerologia

Ogni numero cela affascinanti simbologie, ma il significato del numero 8 è particolarmente interessante. Sia per chi lo possiede come percorso di vita, sia a livello simbolico

Formato da due cerchi che si incontrano in un unico punto, il numero 8 ha un significato simbolico davvero particolare. E’ considerato il numero dell’equilibrio cosmico e dell’infinito. Corrisponde al segno zodiacale dello Scorpione, il pianeta dominante è Plutone e l’elemento dominante l’acqua.

In numerologia è associato alla forza, all’ambizione e alla determinazione, è un numero che influenza gli altri ma che non si lascia influenzare. Punta al potere e alla realizzazione materiale. Tende a voler controllare ogni cosa risultando autoritario.

Il numero 8 nel mondo

Se in Cina è considerato il numero più fortunato di tutti, non a caso è frequentemente utilizzato nelle date di matrimonio e in altre occasioni speciali, in Giappone è considerato sacro fin dall’antichità e rappresenta la quantità innumerevole, immensa quantunque non indefinibile.

Otto sono inoltre le divinità più importanti del taoismo, note come gli “Otto Immortali”, mentre l’8 in posizione orizzontale, nelle antiche religioni pagane, simboleggiava l’Infinito. L’8 ritorna spesso anche nell’iconografia e nell’architettura indù, basti pensare alle otto braccia di Vishnu, che corrispondono agli otto guardiani dello spazio.

Il numero 8 in numerologia

In numerologia, disciplina che studia e interpreta i significati simbolici racchiusi nei numeri, chi ha un percorso di vita numero 8 realizza e misura l’esistenza in base agli obiettivi che raggiunge, è orientato al successo e al potere.

Al tempo stesso, secondo quanto riporta il sito numerology, l’8 è un simbolo di equilibrio, come si evince dalla sua forma simmetrica. A livello spirituale si rende conto che i suoi successi non sono solo suoi e per creare equilibrio deve bilanciare i risultati con la gratitudine.

Ricapitolando, le persone con percorso di vita numero 8 sono tendenzialmente:

ambiziose

laboriose

autorevoli

orientate al raggiungimento del potere

tenaci

determinati

a volte egoisti e troppo materialisti

