“Nonno Atac” compie 100 anni e realizza il suo desiderio: tornare sul tram storico che ha guidato per una vita intera

Emilio Polidori per tutti è “Nonno Atac”: ha iniziato a lavorare come tranviere a 17 anni e ora che ne ha compiuti 100 è potuto tornare a bordo di un tram storico per una festa di compleanno speciale

Emilio Polidori, noto a tutti come “Nonno Atac”, ha festeggiato il suo centesimo compleanno in un modo speciale e significativo: a bordo di un tram storico di Roma, circondato dai suoi affetti e dai vertici dell’azienda di trasporti romana.

La celebrazione ha avuto luogo nelle Officine Centrali di via Prenestina, dove Emilio ha iniziato la sua lunga carriera nel lontano 1942, a soli 17 anni. Erano gli anni difficili della Seconda Guerra Mondiale e lui, giovanissimo, veniva affettuosamente chiamato “ragazzi’“ dai suoi colleghi più anziani.

La sua carriera fu interrotta brevemente nel 1943, quando fu chiamato alle armi come carabiniere. Dopo la guerra, Emilio tornò al suo lavoro nell’azienda di trasporti, dimostrando dedizione e passione per il suo mestiere. Guidò filobus e tram per oltre quattro decenni, fino alla pensione nel 1982.

Ha fatto un giro del quartiere a bordo del tram storico

In occasione del suo centesimo compleanno, Emilio ha espresso il desiderio di tornare ancora una volta nel luogo che ha rappresentato una parte così importante della sua vita. La festa è stata organizzata per esaudire questo suo sogno, trasformando il suo compleanno in un viaggio emozionante nel tempo.

Vestito in modo impeccabile, con camicia beige, giacca blu, occhiali con cordoncino e cappello chiaro, Emilio ha mostrato un grande sorriso mentre tagliava una torta di crema e fragole. Alla celebrazione erano presenti anche il Direttore Generale di Atac, Alberto Zorzan, e l’Assessore alla Mobilità, Eugenio Patané, che hanno brindato in onore di Emilio e gli hanno consegnato una medaglia di Roma Capitale.

Inoltre Emilio ha ricevuto una maglia della nuova divisa dei tranvieri, un simbolo del legame indissolubile con l’azienda che ha servito per così tanti anni. Dopo il brindisi e i festeggiamenti, Emilio ha fatto un giro del quartiere a bordo del tram storico, rivivendo i ricordi di quasi mezzo secolo passato a guidare i mezzi pubblici di Roma.

Nonostante le numerose trasformazioni della città, per Emilio le vie di Roma conservano un fascino immutato, rappresentando il palcoscenico della sua vita lavorativa. La festa di compleanno di Emilio Polidori non è stata solo un tributo alla sua lunga vita e carriera, ma anche un momento di riflessione sul valore della dedizione e della passione per il proprio lavoro. “Nonno Atac” ha dimostrato che l’amore per ciò che si fa può durare una vita intera.

𝗡𝗼𝗻𝗻𝗼 𝗔𝘁𝗮𝗰 𝗳𝗲𝘀𝘁𝗲𝗴𝗴𝗶𝗮 𝟭𝟬𝟬 𝗮𝗻𝗻𝗶 👴🏻💯🎂🚋Oggi Emilio ha spento le sue 100 candeline a bordo di un tram storico nelle… Posted by Atac on Thursday, May 23, 2024

Non vuoi perdere le nostre notizie?

Iscriviti ai nostri canali Whatsapp e Telegram

e Siamo anche su Google News, attiva la stella per inserirci tra le fonti preferite

Ti potrebbe interessare anche: