Non trova camerieri disposti a lavorare per la stagione e assume due robot: una scelta che divide

A Sorrento manca il personale addetto a servire in sala e così il titolare di un ristorante ha deciso di risolvere il problema investendo su due robot, per una spesa di 36.000 euro

Il titolare del ristorante “La Terrazza delle Sirene” presso il Circolo dei Forestieri a Sorrento, Mario Parlato, ha preso una decisione insolita per far fronte alla crescente difficoltà nel trovare camerieri disponibili a servire nel suo locale.

Ha infatti assunto due robot. Questa mossa è stata motivata dalla frustrazione nella ricerca di personale, con molti giovani candidati più interessati ai weekend liberi che al lavoro nei giorni festivi e durante le vacanze, ovvero i periodi di maggior affluenza turistica per il settore.

L’idea dei camerieri robot ha suscitato reazioni contrastanti. Mentre alcuni hanno sottolineato l’importanza dell’accoglienza umana (una qualità di cui proprio Sorrento si fregia) e del servizio personalizzato, altri hanno riconosciuto la necessità di adattarsi alle sfide attuali del settore.

I robot sono costati 36.000 euro

Parlato stesso ha voluto sottolineare che i robot non possono sostituire la gentilezza e la simpatia dei camerieri umani, ma sono solo un ausilio per affrontare la carenza di personale. Possono certamente accompagnare i clienti al tavolo e portare pietanze alle bevande, ma il contatto umano è tutt’altra cosa.

La decisione di investire in due robot per un totale di spesa di 36.000 euro è stata motivata dalla difficoltà crescente nel reperire personale qualificato, nonostante gli stipendi competitivi offerti a partire da 1500/1600 euro. La carenza di disponibilità, specialmente tra i giovani, ha reso necessario cercare alternative innovative per garantire un servizio efficiente durante la stagione turistica che è ormai alle porte.

La situazione evidenzia una sfida comune per molte attività ricettive nella regione, dove è difficile trovare lavoratori disposti ad accettare turni flessibili e lavoro nei giorni festivi. E così investire in tecnologia come i robot sembra essere diventata una soluzione pratica per superare questo ostacolo e garantire un servizio di qualità ai clienti, con alcuni locali che hanno puntato tutto sui robot per creare bar e ristoranti completamente robotizzati. Un passo che segna un’evoluzione nel settore dell’ospitalità, poiché sempre più imprese si trovano ad affrontare la stessa sfida. Cosa ci riserverà il futuro?

