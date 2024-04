Nankurunaisa: la parola giapponese che significa “con il tempo si sistema tutto”

"Nankurunaisa" è molto più di una parola: è un mantra giapponese che incarna fiducia nel futuro e speranza. Letteralmente tradotto come "il tempo risolve tutto", questo termine evoca un profondo senso di ottimismo e fiducia nel potere del tempo per sistemare le cose. Scopri il significato e l'importanza di Nankurunaisa nella cultura giapponese.

La parola Nankurunaisa è diventata famosa perché funge da potente mantra. Questa parola ha origine dall’antico Giappone e il suo significato originale è: “Non dimenticare mai chi sei e vivi per oggi e per domani; non dimenticare mai di sorridere, non importa quanto sia stata brutta la tua giornata, ricorda che il giorno seguente il sole splenderà su di te. Accoglilo con un grande sorriso.”

Col tempo, questa ampia definizione è stata presa e adattata per esprimere un forte desiderio o un’affermazione di sé. Il suo significato attuale è: “Alla fine, tutto si sistemerà”.

Che origini ha la parola Nankurunaisa

Nankurunaisa (なんくるないさ) non è semplicemente una parola, ma una frase tratta da una sorta di proverbio: “makutu sookee nankuru nai”, che sostanzialmente significa “comportati come dovresti e in qualche modo vedrai che tutto andrà bene”. Quindi, la traduzione di nankurunaisa è “il tempo aggiusta le cose”, “il tempo risolve tutto”.

Questa frase è stata poi adottata dai giapponesi per evocare tutte le cose belle nelle loro vite. Il semplice fatto della sua pronuncia dava loro un senso di benessere, pace interiore e fiducia nel futuro.

Di conseguenza, la parola Nankurunaisa è gradualmente diventata un mantra, un’espressione che aiuta a collegarsi a un’energia interiore positiva e incoraggiante. Implica un profondo legame emotivo e un equilibrio interiore. I mantra, insieme alle preghiere, assumono un significato molto speciale per coloro che li usano, aiutandoci a concentrare i nostri pensieri su una cosa, indirizzando queste emozioni costruttive, speranza e fiducia.

Nankurunaisa è un modo di dire che “tutto andrà bene”, non è un caso che oggi questa parola possa davvero rappresentare la chiave di tutto. Pensare che tutto si risolverà e avere fede nel domani ci dà una forza incredibile per andare avanti, fondamentale nei momenti in cui ci sentiamo intrappolati e senza un futuro.

Fiducia e speranza sono sentimenti che ci aiutano a resistere e a continuare, questa parola Nankurunaisa ci invita a credere nel domani e a vedere il tempo non come un nemico, ma come un alleato e portatore di cose meravigliose, ci insegna che il tempo risolverà tutto e noi dobbiamo solo lasciarlo fluire in attesa del cambiamento.

Iscriviti ai nostri canali Whatsapp e Telegram

e Siamo anche su Google News, attiva la stella per inserirci tra le fonti preferite

Leggi anche: