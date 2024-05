Questa bellissima città italiana ti offre un contributo di 150 euro al mese per l’affitto (se decidi di trasferirti)

Mantova vuole attrarre nuovi residenti attraverso due bandi che offrono un contributo mensile di 150 euro per un anno e 67 appartamenti comunali a prezzi calmierati

Il Comune di Mantova sta adottando misure innovative per attrarre nuovi residenti e contrastare il problema della diminuzione della popolazione. Replicando quanto già fatto lo scorso anno, ha pensato di attivare due bandi per incentivare il trasferimento di lavoratori e famiglie nella città lombarda.

Il primo bando, denominato “Benvenuto in città” che sarà pubblicato a giugno, offre un contributo mensile di 150 euro per un anno a lavoratori, singoli e famiglie sotto i 36 anni che trasferiscono la loro residenza a Mantova con salari intorno ai 1.200-1.500 euro.

Per coloro i quali già risiedono a Mantova e vogliono vivere da soli, il contributo sarà erogato per 24 mesi. I beneficiari dovranno avere un Isee compreso tra i 9.500 e i 40.000 euro per gli under 36, e tra i 14.000 e i 40.000 euro per gli altri lavoratori.

Il secondo bando, “Abitare a Borgochiesanuova”, consente l’accesso a 67 appartamenti comunali a canone sociale per chi ha un reddito da lavoro e un Isee tra i 14.000 e i 40.000 euro. Questi alloggi offriranno affitti calmierati rispetto ai canoni di mercato.

Il Comune ha investito in totale 400.000 euro

Il sindaco Mattia Palazzi ha sottolineato l’importanza di queste misure nel contrastare l’aumento del costo degli affitti e nell’attirare nuovi residenti, specialmente considerando che i salari non sono cresciuti negli ultimi anni. L’obiettivo è creare un legame tra l’offerta di nuovi posti di lavoro e la residenza a Mantova, fornendo incentivi per rendere la città più appetibile.

Il Comune sta investendo risorse significative per finanziare questi contributi: sono stati infatti messi a disposizione 200.000 euro a partire da settembre 2023 e altri 200.000 euro quest’anno con l’obiettivo di sostenere fino a cento domande ogni anno.

Il sindaco ha fatto sapere che ci saranno numerose offerte di lavoro nei prossimi due anni, con diverse aziende che si stanno insediando a Mantova, soprattutto nel settore della logistica, e spera che queste iniziative stimolino la crescita demografica.

L’altro obiettivo è di promuovere il recupero delle abitazioni sfitte presenti nella città dei Gonzaga e spesso “lasciate andare” dai proprietari, con i beneficiari che avranno come unico vincolo quello di firmare un contratto di affitto come nuovi residenti per almeno un anno.

Non vuoi perdere le nostre notizie?

Iscriviti ai nostri canali Whatsapp e Telegram

e Siamo anche su Google News, attiva la stella per inserirci tra le fonti preferite

Ti potrebbe interessare anche: