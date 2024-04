Il magico mondo dei negozi su 4 ruote tra boutique di abbigliamento vintage, edicole e Flower Bar itineranti

Boutique di abbigliamento vintage, innovativi Flower Bar che portano fiori in città, edicole su quattro ruote. Tra van, ape car e camper, è tutto un pullulare di deliziosi negozi itineranti

Non solo “food truck”, negli ultimi anni diversi tipi di attività hanno scelto le quattro ruote. C’è chi, per vendere i propri prodotti, opta per i van, chi sceglie l’ape car o il camper, e si va dall’abbigliamento agli accessori, dai fiori alle riviste.

Ne sono un esempio Wanderlust, il delizioso camper boutique di Lucrezia Germini, l’Edicola Quisco di Milano, che porta i giornali dove le edicole fisse ormai non esistono più, e l‘APE Silviadeifiori con il suo innovativo Flower Bar itinerante.



Grace on the road

Un delizioso negozio a bordo di un altrettanto delizioso camper, è il progetto imprenditoriale di Grazia Telesca, un’attività itinerante di abbigliamento e accessori vintage allestita all’interno (e all’esterno) di un furgone di colore verde trasformato in camper. “Grace on the road” è aperta alle collaborazioni e non disdegna, nelle sue trasferte, la piacevole compagnia di artigiani della Basilicata, da dove arriva.

Wanderlust Factory

Altrettanto delizioso è il negozio itinerante che gira per le strade di Roma e dintorni “Wanderlust Factory”, nato nel 2015 da un’idea di Lucrezia Germini, appassionata di capi unici in hippie/gypsy/bohemian, accessori per la casa, borse e gioielli che trova in giro per il mondo durante i suoi viaggi.

Edicola Quisco

“Edicola Quisco”, edicola mobile nata a Milano, si muove a bordo di un ape car per portare i giornali nei quartieri dove non esistono più edicole fisse. Un’idea geniale!

L’APE Silviadeifiori

Si tratta del primo FLOWER BAR itinerante d’Italia, che gira per le strade di Milano per portare mazzi di fiori colorati e originali in città. Per chi non lo conoscesse, il Flower Bar è un angolo floreale allestito nel corso dei matrimoni, dove gli ospiti possono recarsi per realizzare, spesso guidati da un floral designer, mazzi di fiori e piccoli bouquet da portare a casa.

