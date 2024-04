Crollano le pale dell’iconico Moulin Rouge di Parigi: attimi di paura in città

Dans la nuit du 24 au 25 avril, aux alentours de 2 à 3 heures du matin, les emblématiques ailes du célèbre Moulin Rouge, niché dans le quartier de Pigalle à Paris, ont subitement chuté, Ce qui a également entraîné des dommages à la façade du cabaret parisien, où les lettres formant le nom “MOU” ont été violemment arrachées, dispersées au sol. In the night of April 24th to 25th, around 2 to 3 a.m., the iconic wings of the famous Moulin Rouge, nestled in the Pigalle district of Paris, suddenly fell, also causing damage to the facade of the Parisian cabaret, where the letters forming the name “MOU” were violently torn off, scattered on the ground.« Vidéo prise par un passant »« The video is filmed by a passerby »Follow us on IG: @champselysees_pariswww.champselysees-paris.com© Paris, Always an Amazing idea!#paris #igersparis #moulinrouge #cabaret #lesailesdumoulinrouge #montmartre #montmartreparis

Posted by Paris, France on Thursday, April 25, 2024