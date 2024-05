Addio Otto, il cagnolino dell’Estetista Cinica è morto (l’annuncio in newsletter)

L’Estetista Cinica, al secolo Cristina Fogazzi, ha comunicato tramite la sua newsletter la scomparsa del suo amato cane Otto

“Il nostro Otto ci ha lasciati, la sua cardiopatia non gli ha dato scampo e nonostante abbiamo provato a stabilizzarlo in ogni modo non c’è stato verso”, così l’imprenditrice del beauty Cristina Fogazzi – per il mondo del web l’Estetista Cinica – annuncia la morte del suo fidato amico a quattro zampe.

Lo fa tramite newsletter “al riparo dai commenti miserabili”. Già perché, ancora scossa dai commenti di odiatori seriali a seguito della morte della sua mamma (addirittura avevano pensato fosse una fake per accaparrarsi like), l’Estetista Cinica non ce la fa a sopportare un altro dolore così immenso e allo stesso tempo tener conto di chi scrive cattiverie.

Otto è arrivato nella mia vita 11 anni fa e poi a spizzichi si è infilato anche in quella di chi mi segue, con la sua codina felice al check out dell’ecommerce o nella mail degli auguri di compleanno. Otto è diventato il finanziatore dell’azienda in risposta a chi credeva che “dietro la cinica” ci fossero astuti maschi danarosi. Otto non ha imparato a prendere i biscotti al volo, o forse li lanciavo male io. Otto è stato il compagno di giretti della mia mamma, quando ancora camminava ed era talmente bravo da aspettarla, lenta e col suo passo incerto. Li guardavo da lontano caracollare verso il parco ed erano una buffa coppia accomunata dal colore arancione: i capelli della Rosi e le orecchie di Otto. Per questo di Otto ti parlo qui, al riparo dai commenti miserabili. Voglio pensare che ci sia un parco in cui Otto sta passeggiando con mia mamma che finalmente può fumarsi le sigarette in pace e insieme vadano a prendere il gelato, per lui una coppetta al fiordilatte per lei il cioccolato che le lascia sempre gli angoli della bocca sporchi. Voglio pensarli così, in questa fine di maggio all’ombra profumata dei tigli.

Ciao Otto, ti salutiamo anche noi!

Non vuoi perdere le nostre notizie?

Iscriviti ai nostri canali Whatsapp e Telegram

e Siamo anche su Google News, attiva la stella per inserirci tra le fonti preferite

Leggi anche: