Sono una dermatologa e ti rivelo tre abitudini pessime che rovinano pelle e capelli

Ci prendiamo cura della pelle e dei capelli, ma lo facciamo nel modo giusto? Ecco alcuni errori che commettiamo, magari inconsapevolmente

Pelle e capelli sono parti molto delicate del nostro corpo, eppure costantemente soggette a stress e sollecitazioni: sono ciò che ricopre il nostro organismo, e rappresentano la prima barriera di difesa dagli attacchi esterni.

Sbalzi termici, agenti atmosferici, urti e stress possono rovinare l’aspetto e la salute della nostra pelle e della nostra chioma.

Ma ci sono anche delle cattive abitudini che possiamo mettere in atto, magari senza farci troppo caso, e che possono peggiorare ulteriormente lo stato di salute del nostro “rivestimento”.

In un recente video pubblicato sul suo canale TikTok, la dottoressa californiana Azadeh Shirazi menziona tre azioni terribili per la salute della pelle e dei capelli, che non andrebbero mai fatte.

Grattarsi le punture di insetto

Sta per tornare il caldo e, con esso, anche le zanzare che lasciano sulla nostra pelle pruriginose punture che ci tormentano per giorni.

L’istinto è quello di grattarci senza pietà, ma dovremmo resistere alla tentazione: oltre a irritare la pelle, lasciando spesso tracce permanenti, l’azione di grattare potrebbe portare a un piccolo nodulo benigno noto come dermatofibroma.

Per evitare di grattarci, applichiamo subito del ghiaccio sulla parte che prude, in modo da creare un leggero effetto anestetico che allevia il prurito.

Successivamente, possiamo trattare l’area con una pomata lenitiva o, in alternativa, con del gel a base di aloe vera, dalle proprietà antinfiammatorie e calmanti.

Non applicare la protezione solare

Quello della protezione solare è un tema molto spinoso: è essenziale applicare la protezione solare, soprattutto sul viso, anche quando si passeggia in città (non sono quando si prende il sole in spiaggia), per scongiurare il rischio di invecchiamento precoce e tumori della pelle.

Eppure, la maggior parte delle persone non ha questa buona abitudine di prevenzione. Ma anche chi è abituato a mettere la crema solare in città spesso commette un errore che può essere molto rischioso.

È molto importante ricordarsi di applicare la protezione anche sulle labbra, nell’area attorno agli occhi e sulla punta delle orecchie: in queste zone la pelle è molto delicata, particolarmente suscettibile alle ustioni e ai tumori.

Sfregare i capelli con l’asciugamano

L’ultima pessima abitudine menzionata dalla dottoressa Shirazi riguarda invece i capelli: quante volte, per asciugarli dopo lo shampoo, li abbiamo strofinati con forza utilizzando l’asciugamano di spugna o il cappuccio dell’accappatoio?

In questo modo, non abbiamo fatto altro che stressarli e rovinarli: quando sono bagnati, i capelli sono nel loro stato più fragile, e frizionarli in modo aggressivo li danneggia.

Al contrario, dovremmo tamponarli gentilmente (o al massimo strizzarli chiudendo le mani a pugno) utilizzando un asciugamano in microfibra o una vecchia t-shirt, in modo da stressarli il meno possibile.

Fonte: TikTok

