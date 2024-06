Sono una pediatra e ti svelo un metodo infallibile per soffiare il naso ai tuoi bambini (ti basta un rotolo di carta igienica)

Soffiare il naso non è un'abilità innata, ma va insegnata ai bambini con attenzione e pazienza: ecco come farlo in modo divertente

Insegnare ai bambini a soffiarsi il naso è una tappa fondamentale nella loro crescita verso l’autonomia e la cura di sé: non solo li aiuta a stare meglio quando sono raffreddati, ma permette anche di prevenire fastidiose complicazioni come otiti e sinusiti.

In generale, i bambini sono pronti ad imparare questa manovra tra i 2 e i 4 anni, quando sviluppano il controllo motorio e la coordinazione necessari. Tuttavia, ogni bambino è diverso, e alcuni potrebbero essere in grado di farlo dopo – o magari prima.

Per la salute del piccolo, non dobbiamo attendere che sia raffreddato e che abbia il nasino pieno di muco per insegnargli a soffiare il naso: in quel momento non si sente bene e il suo umore non è dei migliori, quindi potrebbe essere frustrato e poco incline a fare cose nuove.

Al contrario, meglio iniziare a farlo quando il bambino non ne ha bisogno – quindi quando non è raffreddato né influenzato – e renderlo un’azione giocosa e divertente.

Ma come fare? Un consiglio utile arriva dalla dottoressa Chiara Morelli, medico pediatra, che sul proprio profilo Instagram fornisce suggerimenti e strategie per aiutare i bambini nel loro naturale processo di crescita.

Il trucco per soffiare il naso

In un suo recente video, la dottoressa ha condiviso un metodo “infallibile” per insegnare ai più piccoli come si soffia il nasino. Ecco di cosa avremo bisogno per metterlo in pratica:

l’anima in cartone di un rotolo di carta igienica

una pallina di tessuto abbastanza piccola da poter entrare comodamente all’interno del cilindro di cartone.

Tutto quello che dobbiamo fare è posizionare la pallina all’interno del cilindro di cartone e poi avvicinare un capo del rotolo al nasino del nostro bambino, invitandolo a soffiare dal naso con l’obiettivo di spingere fuori, con il proprio respiro, la pallina dall’altra parte del rotolo.

In altre parole, il bambino collegherà l’azione di soffiare aria dal naso all’abilità di far uscire la pallina dal naso. Dopo che avrà appreso la tecnica, non ci resta che sostituire il rotolo e la pallina con un fazzoletto morbido, in cui raccogliere il muco.

