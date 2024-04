Street Art School: POSCA lancia la prima scuola di street art (gratuita e aperta a tutti)

Una scuola d’arte gratuita per tutti con codici QR per accedere alle masterclass audio tenute da tre rinomati insegnanti di storia dell’arte: l’idea di POSCA

Il marchio POSCA ha annunciato il lancio della sua innovativa iniziativa, la Street Art School, una scuola d’arte gratuita aperta a tutti. Con un’impeccabile reputazione di 40 anni nel democratizzare l’arte e rendere accessibile la creatività a tutti, POSCA si è guadagnato il rispetto degli artisti di tutto il mondo con i suoi iconici pennarelli.

La Street Art School rappresenta un ulteriore impegno da parte di POSCA nel promuovere la street art come espressione artistica legittima e accessibile. Questo programma innovativo non solo mira a fornire un’opportunità di apprendimento per gli artisti emergenti, ma anche a ispirare coloro i quali vogliono esplorare la propria creatività.

Ciò che rende questa iniziativa unica è il suo approccio innovativo alla fruizione del contenuto. Collaborando con l’agenzia TBWA di Parigi, POSCA ha investito in nove opere di street art sparse in Francia, Belgio e Svizzera, ognuna delle quali presenta un codice QR.

Questo codice QR consente agli spettatori di accedere alle masterclass audio tenute da tre rinomati insegnanti di storia dell’arte, approfondendo argomenti come prospettiva, calligrafia, luce e natura morta, direttamente sul campo.

I corsi sono anche accessibili su un sito apposito

Inoltre per chi desidera un’esperienza più tradizionale, tutti i corsi sono accessibili anche sul sito streetartschool.fr. Questo approccio ibrido offre flessibilità e accessibilità, consentendo agli studenti di accedere al contenuto in base alle proprie preferenze e disponibilità.

L’invito agli insegnanti e agli artisti di suggerire nuovi temi per arricchire il sito e ampliare l’offerta di corsi dimostra l’impegno di POSCA nel creare una comunità inclusiva e collaborativa di artisti e appassionati di arte.

La Street Art School di POSCA rappresenta dunque un’opportunità straordinaria per coloro i quali desiderano esplorare il mondo della street art e sviluppare le proprie abilità artistiche. Con un approccio innovativo alla formazione e all’apprendimento, POSCA continua a dimostrare il suo impegno nel promuovere la creatività e rendere l’arte accessibile a tutti.

