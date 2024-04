Queste sono le migliori università al mondo: la classifica (e 4 italiane sono nella top 10)

Ottimi risultati per le università italiane: lo sancisce anche quest’anno il QS rankings by subject 2024 che valuta gli atenei per corsi di studio

Le università italiane sono tra le migliori al mondo. A confermarlo è la recente pubblicazione della QS rankings by subject 2024 che valuta gli atenei per corsi di studio e che ha evidenziato il prestigio di quelli nostrani. In base ai risultati ottenuti per disciplina, infatti, ben 4 università del Bel Paese posizionati nella top ten internazionale (La Sapienza di Roma, la Normale di Pisa, il Politecnico di Milano e la Bocconi di Milano).

Questo riconoscimento conferma il valore dell’istruzione superiore in Italia e la competenza degli accademici italiani nei rispettivi campi di studio. L’Università La Sapienza di Roma ha mantenuto il suo primato mondiale negli studi classici per il quarto anno consecutivo, superando istituzioni illustri come Oxford e Cambridge (con la Normale di Pisa che si piazza quinta). Per l’Archeologia, invece, ha guadagnato il decimo posto.

Allo stesso tempo, altre istituzioni italiane hanno ottenuto posizioni di rilievo nelle classifiche globali, dimostrando l’eccellenza e la diversità dell’offerta formativa nel Paese. Il Politecnico di Milano ha registrato un notevole avanzamento nelle discipline di Architettura e Arte e Design, conquistando in entrambe il settimo posto. Nono posto per Ingegneria meccanica e aeronautica. e il nono posto a livello mondiale.

Anche la Bocconi di Milano ha mantenuto posizioni di prestigio in ambito economico e gestionale, confermando la sua reputazione internazionale: è infatti risultata settima in Marketing, nona in Economia Gestionale, 16° in Economia e econometria e 17° in Contabilità e finanza.

Tutte le università italiane che si sono distinte

Le università italiane si sono distinte anche nelle discipline letterarie e artistiche con 22 atenei tra i primi 50 al mondo. Oltre a quelli già menzionati abbiamo La Sapienza, lo Iuav di Venezia ed il Politecnico di Torino rispettivamente al 14°, 15° e 18° posto al mondo per la Storia dell’arte. L’Università di Bologna invece si aggiudica la 19° posizione per gli studi classici.

Ottimi i risultati in Ingegneria con il Politecnico di Milano ha raggiunto il 12° posto sia in Ingegneria civile che in Ingegneria del petrolio ed il 18° posto in Ingegneria Elettrica. Bene anche il Politecnico di Torino (28° in Ingegneria del petrolio, 33° in Ingegneria Meccanica e Aeronautica, 37° in Ingegneria Civile e 38° in Ingegneria Mineraria).

Per quel che riguarda le Scienze della vita registriamo il balzo in avanti della Statale di Milano, al 33° posto in Farmacia e al 34° in Veterinaria (era al 48°). Nelle Scienze dure, ottimi risultati ancora per il PoliMi e La Sapienza, piazzandosi rispettivamente in 31° posizione della classifica mondiale per l’insegnamento della Matematica e in 32° per la Fisica.

Infine nelle Scienze sociali l’Università Luiss di Roma si è confermata nella top 20 mondiale in Politica e studi internazionali, anche se ha perso 5 posizioni rispetto all’anno precedente, passando dal 14° al 19° posto.

Tuttavia, nonostante i successi nelle singole discipline, nessuna università italiana è riuscita ad entrare nella top ten generale dei migliori atenei a livello internazionale. La predominanza continua ad essere degli istituti americani e inglesi, con Harvard, Cambridge e Oxford ai primi posti della classifica mondiale.

La classifica delle migliori università del mondo

Di seguito vi lasciamo la classifica generale delle migliori università del mondo:

Harvard University (USA) University of Cambridge (Regno Unito) University of Oxford (Regno Unito) Stanford University (USA) University of California (USA) Yale University (USA) Massachusetts Institute of Technology (USA) New York University (USA) University of California, Los Angeles (USA) UCL (Regno Unito)

