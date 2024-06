Questa città italiana è l’unico posto in Europa in cui cresce e si lavora il papiro

Sulle sponde del fiume Ciane ci sono diversi esemplari di questa pianta che vengono poi lavorati seguendo un metodo tradizionale e artigianale che si tramanda da 5.000 anni

Nel cuore di Ortigia, nel suggestivo centro storico di Siracusa, si cela un segreto che pochi conoscono: la città vanta un record europeo unico nel suo genere, essendo l’unico luogo in cui il papiro cresce e viene lavorato.

Le sponde del fiume Ciane sono infatti dimora di diversi esemplari di questa pianta straordinaria. Mentre le origini precise della presenza del papiro in Sicilia rimangono avvolte nel mistero, con varie teorie che alimentano le discussioni, è certo che la prima testimonianza di papiro sull’isola risalga al 1674.

La pianta, conosciuta dai locali come pappera, pampera o parrucca, a causa della sua folta chioma, in passato veniva utilizzata dai pescatori di Siracusa per intrecciare corde e dai contadini per legare i covoni di grano. Tuttavia, a partire dal XVIII secolo, si scoprì il suo enorme potenziale per la produzione di carta da papiro, aprendo nuove strade per la creatività e l’artigianato.

Come avviene il processo di lavorazione del papiro

Per immergersi completamente nel meraviglioso mondo del papiro, è possibile visitare il Museo del papiro di Siracusa. Qui, gli appassionati e i curiosi possono esplorare il processo di lavorazione di questa preziosa carta, che ancora oggi viene tramandato attraverso le generazioni di abili artigiani.

Le tecniche utilizzate per la lavorazione della carta di papiro sono rimaste invariate per oltre 5.000 anni, preservando la bellezza e l’autenticità di questo antico mestiere. Si inizia con la selezione accurata dei fusti, che vengono poi ripuliti dalla corteccia esterna morbida e tagliati in sottili listelli bianchi e spugnosi.

Dopo un’immersione di 12 ore in acqua e sali minerali naturali, i listelli vengono disposti a croce tra due strati di tessuto, che vengono sostituiti ogni 4 ore, fino a quando non sono perfettamente asciutti. È in questo momento che il foglio di carta di papiro prende vita ed è pronto per essere utilizzato come base per opere d’arte, scritture e creazioni uniche.

Il Museo del papiro di Siracusa rappresenta un luogo magico, in cui il passato e il presente si intrecciano attraverso le meraviglie di una pianta straordinaria e la maestria degli artigiani. Visitare questo luogo significa immergersi in un mondo affascinante e antico, in cui la bellezza e la creatività si fondono.

PROGETTO SCUOLAOrganizza e prenota la visita d’istruzione al Museo del Papiro “Corrado Basile”, unico museo dedicato al… Posted by Museo del Papiro "Corrado Basile" on Friday, April 21, 2023

Fonte: Museo del Papiro “Corrado Basile” Siracusa

