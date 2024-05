Chi è Edoardo Prati, l’”influencer culturale” che fa amare i classici, la letteratura e il latino anche ai giovani

Con la sua semplicità e lo stile divulgativo chiaro e immediato ha conquistato prima il web e poi la tv: grazie a Edoardo Prati anche i giovani si appassionano della letteratura classica

Edoardo Prati, un ragazzo riminese di soli 19 anni, ha conquistato il mondo dei social network e della cultura attraverso la sua passione per la letteratura classica. Con un seguito di 480.000 followers su Instagram e milioni di visualizzazioni su TikTok, Prati ha dimostrato che la letteratura può avere un posto anche nei canali digitali più moderni.

La sua storia inizia dopo il diploma al Liceo Classico Valgimigli di Rimini, quando decide di condividere la sua passione per la letteratura attraverso brevi video sui social media. Utilizzando il linguaggio dei grandi autori della storia, Prati riesce a raccontare la sua vita e ad ispirare i suoi follower attraverso i concetti della letteratura classica.

Il suo stile divulgativo e la capacità di spiegare i concetti complessi in modo semplice ed estremamente coinvolgente anche per i più giovani gli ha valso il soprannome di “Barbero di TikTok”, un paragone con il noto storico Alessandro Barbero.

Presto sarà anche in tour nei teatri

La sua capacità di trasmettere emozioni e di coinvolgere il pubblico ha attirato l’attenzione non solo dei giovani, ma anche di persone di tutte le età. Oltre al successo sui social network, Prati è stato ospite in vari programmi televisivi, dove ha avuto l’opportunità di condividere la sua passione per la letteratura con un pubblico ancora più vasto.

A fare ancora più clamore è stata la sua partecipazione al programma “Che tempo che fa” condotto da Fabio Fazio, durante la quale il riminese classe 2004 studente di lettere moderne all’università di Bologna ha discusso dell’importanza della divulgazione della letteratura classica nell’era moderna.

Ma la missione di Prati non si ferma qui. A ottobre partirà per un tour nei teatri italiani, portando la sua passione per la letteratura direttamente sul palco. Con questo spettacolo, intende rivolgersi a un pubblico ancora più ampio, condividendo la bellezza e l’importanza della letteratura classica con tutti, indipendentemente dall’età o dall’esperienza. La sua storia dimostra come la cultura e la conoscenza possano trovare spazio anche nei canali più moderni e accessibili come i social media.

