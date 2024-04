Le più belle e toccanti foto in bianco e nero vincitrici del Black and White Minimalist Prize 2024

Dalla toccante fotografia vincitrice del primo premio, che cattura un momento di tenera connessione tra generazioni, ai meravigliosi scatti dei finalisti

Sono stati annunciati i vincitori del “Black and White Minimalist Photography Prize 2024”, concorso che fin dalla sua nascita celebra le migliori fotografie minimaliste e monocromatiche.

Quest’anno la giuria ha deciso di assegnare il primo premio alla fotografia intitolata “In Great-Grandpa’s hands” di Yvonne C. Krystovsky, seguita rispettivamente al secondo e terzo posto dai fotografi Daniel Zaleski e Alexandre Caetano.

La foto vincitrice di Krystovsky cattura un momento di tenera connessione tra generazioni, mostrando le mani di un bisnonno che afferrano quelle del pronipote. Da un lato ci sono le rughe sulla pelle dell’anziano che raccontano le sue esperienze di vita, dall’altro le dita morbide del bambino che ne riflettono l’innocenza.

Al secondo posto troviamo “On top of Serra da Capelada” di Daniel Zaleski, che ritrae una scala in cemento di nuova progettazione. realizzata in un vecchio edificio ristrutturato (ex mattatoio).

Mentre al terzo posto troviamo “On top of Serra da Capelada” di Alexandre Caetano. La foto è stata scattata durante un viaggio attraverso la Costa da Morte, in Galizia, a 600 metri sul livello del mare, proprio dove le montagne separano il mare Cantabria dall’Oceano Atlantico.

E che dire delle foto finaliste di questa edizione? Sono una più bella dell’altra, a partire da questo micio immortalato da Izabella Bandych.

Decisamente surreale la foto di Paul Karns scattata a Boston nel periodo invernale, intitolato “Well, that’s inconvenient”.

Un uomo che cammina su un ponte sopra il Reno, nella città tedesca di Düsseldorf, è il protagonista della fotografia finalista di Klaus Lenzen.

E che dire della geometrica perfezione delle “Finestre” viennesi immortalate da Manfred Gruber?

Infine, ecco l’incredibile foto di Soma Szebelledi, che ritrae la “Sheikh Zayed Grand Mosque” di Abu Dhabi. La figura di una donna rompe le forme rigorose della composizione.

FONTE: minimalismag