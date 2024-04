L’artista di New York che riprogetta gratuitamente volantini, cartelli e annunci pubblicitari delle piccole imprese locali

Annunci, cartelli pubblicitari, volantini anonimi: li osserva, li porta a casa e li rivisita digitalmente, attaccando la versione "migliorata" accanto all'originale o donandola ai piccoli commercianti di New York

Mentre girovagava per le strade di Brooklyn, l’artista e regista newyorkese Max Kolomatsky è rimasto colpito da un volantino attaccato a un palo, che invitava le persone a unirsi a un gruppo di giocatori di Catan, popolare gioco da tavolo.

Kolomatsky notò che il volantino era progettato male, il testo risultava pesante, il segno era ingombrante, e tornando a casa decise di rifarlo digitalmente, riproducendo l’originale in chiave più divertente.

Dopo quel primo incontro, ha iniziato a notare che c’erano cartelli pubblicitari, opuscoli, annunci e volantini (mal progettati) in tutta New York e ha deciso di sfruttare la sua esperienza per rivisitarli in chiave creativa.

La cosa bella è che lo fa da anonimo del tutto gratuitamente, sostituendo persino i foglietti con offerte di lavoro attaccati ai muri e ai pali dei semafori, altrimenti destinati alla spazzatura.

Grazie a questa geniale trovata si è conquistato la fama sui social network, dove condivide il suo processo creativo. Dopo aver recuperato i volantini, li porta a casa, li rivisita digitalmente sistemando testi e immagini, li stampa e li riattacca accanto alle creazioni originali.

Di seguito, per esempio, ha ricreato l’annuncio di una donna che si proponeva come dog sitter.

Mentre in questo caso ha ricreato la pubblicità di un’impresa di pulizie.

E qui racconta passo passo la rielaborazione grafica dell’annuncio “Man with Van”.

Non vuoi perdere le nostre notizie?

Iscriviti ai nostri canali Whatsapp e Telegram

e Siamo anche su Google News, attiva la stella per inserirci tra le fonti preferite

Ti potrebbe interessare anche: