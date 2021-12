La migliore vitamina D per i bambini

La migliore Vitamina D per bambini è quella prodotta dal loro organismo quando esposto alla naturale luce solare. Il problema sorge durante la stagione più fredda, se i più piccoli trascorrono quasi tutto il tempo al calduccio, in ambienti chiusi. Sarebbe infatti importante, per adulti e bambini, un’esposizione alla luce solare di almeno 15-20 minuti al giorno, con arti e busto esposti senza indumenti… situazione particolarmente improbabile durante la stagione invernale!

Secondo studi clinici[1] la carenza di vitamina D è molto frequente nei bambini. Fra le motivazioni, anche la difficoltà di fare il pieno di questa vitamina tramite l’alimentazione. Ne è ricco l’olio di fegato di merluzzo e si trova in minore quantità anche nel fegato di altri animali, nel tuorlo d’uovo, nei funghi, nelle sardine, nelle aringhe, nel salmone, nelle ostriche e in pochi altri alimenti.

In questo articolo scopriremo:

Perché la Vitamina D è importante per i bambini

Grazie alla vitamina D l’organismo dei bambini riesce ad assorbire il calcio presente negli alimenti, che va poi a fissarsi nelle ossa. Per cui questa vitamina è fondamentale per il loro corretto sviluppo osseo.

Tipici sintomi di una forte carenza di vitamina D nei bambini sono il rachitismo (una patologia scheletrica che conduce alla fragilità e deformità ossa) e la frequenza di carie e problemi gengivali.

La vitamina D è fondamentale anche per il buon funzionamento del sistema immunitario dei bambini. In particolare, è importante per il ruolo dei linfociti T, le prime cellule immunitarie chiamate ad intervenire in caso di attaccato da virus e batteri.

Senza adeguati livelli di vitamina D nel sangue, i linfociti T non riescono a svolgere bene il loro compito e la risposta immunitaria all’attacco di virus e batteri si rivela quindi meno efficiente.

Ecco perché durante i mesi più freddi possono rivelarsi utili per i bambini gli integratori naturali con vitamina D3.

Cosa è importante sapere sugli integratori di Vitamina D per bambini

Sei alla ricerca del migliore integratore di Vitamina D per bambini? Attenzione innanzitutto per l’origine dei suoi ingredienti. Secondo molti studi, le vitamine naturali sono da preferirsi a quelle di origine sintetica[2].

Gli integratori di vitamina D per bambini devono poi poter essere assunti con facilità, magari mischiati all’acqua o a un succo di frutta naturale, senza alterarne il sapore.

D’altro canto, attenzione anche alle caramelle per bambini ricche di vitamine: potrebbero essere anche di zuccheri non proprio salutari per renderle più invitanti. Meglio leggere con attenzione l’etichetta!

Non tutti gli zuccheri utilizzati per rendere piacevole il sapore degli integratori alimentari per bambini sono uguali e alcuni possono rivelarsi dannosi. A destare preoccupazione negli scienziati è soprattutto il fruttosio, diffuso in moltissimi integratori e prodotti alimentari. Secondo quanto evidenziato da studi clinici, un eccessivo consumo di fruttosio potrebbe esporre i bambini a sovrappeso[3], steatosi epatica[4], aumento trigliceridi[5] e rischio di diabete.

Gli integratori per bambini di vitamina D devono infine essere formulati per coprirne il loro specifico fabbisogno giornaliero. Secondo quanto indicato nei LARN (Livelli di Assunzione di Riferimento di Nutrienti ed energia) la quantità di vitamina D raccomandata per i bambini dai 4 ai 10 anni è di 15 μg al giorno[6].

Altri estratti naturali sicuri che possono sostenere le difese immunitarie dei più piccoli

Per il supporto alle naturali difese immunitarie dei bambini sono utili anche altri nutrienti, come lo zinco e il selenio, dalla funzione antiossidanti e di supporto per le cellule immunitarie. Importante anche la Vitamina C (ne è naturalmente ricco l’estratto di Rosa canina o il succo di Acerola).

Non dimentichiamoci della propoli, dalle riconosciute proprietà antibatteriche, antiossidanti, antivirali e antimicotiche. Studi clinici ne hanno dimostrato l’efficacia contro molti ceppi di virus influenzali.

Dal mondo vegetale ci accorrono in aiuto anche l’Astragalo, la Rosa canina e il Coriolus, da menzionare per le loro proprietà immunostimolanti, ovvero di supporto del sistema immunitario.

Consigliamo di leggere sempre con attenzione l’etichetta: la forma più efficace in cui assumere queste piante è quella di estratto secco titolato: l’unica che garantisce la presenza certa e costante dei principi attivi naturali nella formulazione. Se hai dubbi, chiedi al tuo farmacista o erborista ed evita piante semplicemente polverizzate o estratti secchi privi di titolazione.

Scegli integratori specificatamente formulati per bambini e controlla che non contengano fruttosio o altri dolcificanti sintetici. Il tuo pediatra saprà consigliarti!

