Superluna dei fiori, la più grande dell’anno. E con l’eclissi totale, due spettacoli in uno da non perdere

Sarà la più grande dell’anno, la più splendente e la più romantica: è la Superluna dei fiori, attesa il 26 maggio nei nostri cieli. E per chi vive dall’altra parte del mondo sarà doppio spettacolo: il nostro satellite sarà infatti del tutto oscurato per un’eclisse totale indimenticabile (ma noi avremo comunque lo streaming).

Come spiega l’UAI, il 26 maggio alle ore 03:52 la Luna sarà al perigeo, ovvero alla minima distanza dalla Terra, in particolare a 357. 309 km. E questo avverrà a meno di 10 ore dalla Luna Piena, prevista per lo stesso giorno alle 13:14, quando la distanza Terra-Luna sarà di poco superiore, 357.462 km (nella mappa il cielo del 26 maggio alle 22 circa, quando, calata l’oscurità, potremo goderci lo spettacolo).

Questa distanza sarà anche la minima mai raggiunta in fase di piena per tutto il 2021, e quindi la Superluna dei fiori sarà anche “la più super” di tutte tra le 4 di quest’anno:

Luna piena (28 marzo 2021): 362.170 km

Luna piena (27 aprile 2021): 357.615 km

Luna piena (26 maggio 2021): 357.462 km

Luna piena (24 giugno 2021): 361.558 km

Non è una definizione dell’astronomia ufficiale, che non si è mai espressa sull’argomento, lo ripetiamo sempre: si usa di solito quella coniata dall’astrologo Richard Nolle nel 1979, secondo cui è Superluna una luna piena o luna nuova al 90% del suo approccio più vicino alla Terra. In altre parole, è una Superluna quella in cui la distanza dalla Terra è di 361.885 km (o meno), misurata dai centri due corpi celesti. Tale vicinanza la rende apparentemente più grande (anche se in realtà non lo è).

Ma perché “dei fiori”? I nativi americani, e in particolare la tribù degli Algonchini che abitavano gli attuali Usa nord-orientali, chiamano la luna piena di maggio Luna dei Fiori a causa dell’abbondanza dei fiori nel mese di maggio. In altre tradizioni è invece la Luna del Latte o Luna della Semina del Mais.

E il 26 maggio 2021 è una data ancora più speciale: è attesa infatti una splendida eclissi totale di Luna, quindi il nostro satellite si troverà perfettamente allineato con la Terra e il Sole in quest’ordine, e il cono d’ombra del nostro Pianeta si “proietterà” sulla Luna, oscurandola.

Purtroppo lo splendido fenomeno non sarà visibile dall’Italia, ma solo in Australia, in alcune zone degli Stati Uniti occidentali, nel Sud America occidentale e nel Sud-est asiatico. Nel nostro Paese, nel corso del fenomeno, il nostro satellite si troverà infatti sotto l’orizzonte.

Ma non perdiamoci d’animo: sarà infatti disponibile uno streaming. Prima di ammirare dal vivo la meraviglia della Superluna, dunque, occhi puntati sullo schermo la mattina del 26 maggio, in particolare:

Inizio eclisse penombrale: h 10:47

Inizio eclisse parziale: h 11.44

Inizio eclisse totale: h 13:11

Massimo eclisse: h 13:18

Fine dell’eclisse totale: h 13:25

Fine dell’eclisse parziale: h 14:52

Fine dell’eclisse penombrale: h 15:49

Una giornata da non perdere!

Fonti di riferimento: UAI / Earthsky / timeanddate.com / timeanddate.com LIVE

